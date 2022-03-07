Bankada parası olan yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Resmen değişti, hesaplar...

Kur korumalı mevduatta son dakika değişiklik kararı! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulamasında iki değişiklik yaptı.

ŞİRKETLER 3 AY VADE İLE HESAP AÇABİLECEK

TL mevduata dönüşüm uygulamasında artık şirketler de 3 ay vade ile hesap açabilecek. Şirketler, TL mevduat dönüşüm uygulamasına 11 Ocak tarihli düzenleme ile dahil olmuştu. Şirketlerin vadenin 3 aydan başlaması taleplerine rağmen uygulamada ilk vade dilimi 6 ay olarak belirlenmişti. Merkez Bankası, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle vadeyi şirketler için de 3 aya çekti.

VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI

Öte yandan kur korumalı mevduata dahil olan hesapların vade bitiminde yenilenmesiyle ilgili maddede de değişiklik yapıldı. 21 Aralık 2021'deki ilk düzenlemede, dönüşümle açılan TL mevduat hesaplarının, sağlanan destekten bir kereye mahsus yararlanması hükmü vardı. Yeni tebliğle kur korumalı mevduat sistemindeki hesaplara vade sonunda yenileme imkanı getirildi. Yenilenen hesap, ilk açılıştaki destekten yararlanmaya devam edecek. 21 Aralık'ta başlayan kur korumalı mevduat uygulamasında ilk vade sonu tarihi ise 21 Mart.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN İFADELER

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.