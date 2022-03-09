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    EğitimÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS için geç başvuru günleri başladı!
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    ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS için geç başvuru günleri başladı!

    ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı! EKPSS geç başvuruları alınmaya başlandı. EKPSS başvuru ücreti de belli oldu. Adaylar 9-10 Mart 2022 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden yapabilecek. Peki, EKPSS geç başvuru tarihi ne zaman? EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar? EKPSS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri sistemi EKPSS başvuru ekranı!

    09.03.2022 - 10:36 |
    ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS için geç başvuru günleri başladı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) için geç başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin başvuru ekranı Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Peki, EKPSS geç başvuru tarihi ne zaman? EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar? EKPSS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri sistemi EKPSS başvuru ekranı!

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) için 9-10 Mart 2022 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 10 Mart 2022 saat 23.59’da sona erecek.”

    2022 EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, 10 Mart 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

    2022 EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM, EKPSS başvuru ücretinin 45 TL olarak duyurdu. Para yatırma işlemleri bankamatikler ve ÖSYM'nin online para ödeme ekranı aracılığıyla yapılabilecek.

    2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.

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