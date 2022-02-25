MEB son dakika gelişmesini resmen duyurdu ve belli oldu! Tamamen değişiyor, 3 yıl...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Yeni bir dönem başlıyor. 14 Şubat 2022’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"na yönelik görüş toplama süreci, devam ediyor.



Tüm paydaşlar "ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr" adresi üzerinden Bakanlığa görüş gönderebiliyor.

15 MART'A KADAR ASKIDA TUTACAĞIZ



“60 yıllık bir özlemin sonucu olarak yasalaşan meslek kanununun uygulanmasında, tüm paydaşlarımızın önerilerini çok önemsiyoruz.” diyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilgililerin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yönetmelik taslağını inceleyebileceğini belirterek şunları kaydetti:



“Taslağı 15 Mart’a kadar askıda tutacağız. Ulaştırılan tüm görüş ve öneriler bizim için çok kıymetli. Titizlikle inceleyip değerlendiriyoruz. Kamuoyun ve tüm paydaşlarımızdan özellikle rica ediyorum: Lütfen, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Biliyorsunuz; Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir dönüm noktası. Öğretmenlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Şimdi de hazırladığımız yönetmelikle yeni bir adım daha atıyoruz.”

4 BİN 151 GÖRÜŞ VE ÖNERİ İLETİLDİ



Yönetmeliğin askıya çıktığı 14 Şubat’tan 24 Şubat’a kadar geçen 10 günlük sürede, 4 bin 151 görüş ve önerinin kendilerine iletildiğini paylaşan Özer, “Samimiyetle bize görüşlerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. 15 Mart’a kadar gelen tüm önerileri dikkate alarak yönetmelik taslağına son şeklini vereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşarak süreci başlatacağız." dedi.

ÖĞRETMENLİK KARİYER MESLEĞİ HALİNE GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde konuşulan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Aday öğretmenler 240 saat mesleki eğitim alacak. Süreç sonunda mülakat yapılmayacak. Eğitimlere katılmayanlar 3 yıl görev yapamayacak.

Öğretmenlerin mesleklerini bir kariyer yolu olarak görmeleri, bu kariyer yolunda kazandıkları tecrübe ve birikimlerini ödüllendirebilmek için uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları getiriliyor.

240 SAAT EĞİTİM

Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar. Eğitimlere katılım zorunluluğu bulunuyor.

MÜLAKAT YOK

Süreci tamamlayan öğretmenler bir değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenler gitmeyecek, herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılacak.

KİMLER BAŞARISIZ SAYILACAK?

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılacak değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİKTE 10 YILINI DOLDURANLARA BAŞÖĞRETMENLİK İMKÂNI SAĞLANIYOR

Öğretmenliğin, "eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olacak.

Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenecek. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisiyle sağlanacak. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMKÂNI SAĞLANIYOR

Öğretmenlikte 10 Yılını Dolduranlara Uzman Öğretmenlik İmkânı Sağlanıyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler sınavdan muaf tutuluyor. Uzman öğretmen unvanı alanların mevcut derecesine "bir derece" ekleniyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU HAYATA GEÇRİLİYOR

1960'lı yıllardan beri ihtiyaç duyulan Öğretmenlik Meslek Kanunu, hayata geçiriliyor. Öğretmenlik mesleğinin yasal zeminini oluşturan ve bu mesleği bir kariyer yolu olarak tanımlayan bütüncül bir kanuna yönelik ihtiyaç 1960'lı yıllardan bu yana vurgulanıyordu. Bu kanun ile Türkiye eğitim tarihinde ilk kez müstakil bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmış oldu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NASIL OLUŞTURULDU?

Kanun oluşturulurken Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair getirilen öneriler, eğitim paydaşlarının bu konudaki tasarı önerileri, 20 Milli eğitim Şurası'nda konu hakkında sunulan görüşler dikkate alındı.

Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler, uzman ve başöğretmen unvanlarına sahip olabilecek. Kıdem yılı şartı taşıyan, eğitim programlarını tamamlayan ve sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olabilecek.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Kariyer basamaklarında öğretmelerin birikim ve tecrübelerine öncelik veriliyor. Öğretmenlik mesleğinin bir kariyer yolu olarak tasarlanmasında öğretmenlerin mesleki birikimleri dikkate alınıyor. Mesleki basamaklarda ilerlemek isteyen öğretmenler lisansüstü programlarına ve bakanlıkça hazırlanan eğitim programlarına katılımı teşvik ediliyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU, YENİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Kanun öğretmenlik mesleğine dair birçok konuyu ele alıyor ve yeni düzenlemeler getiriyor. Kanunla öğretmenlerin adaylıkları, nitelikleri, statüleri, kariyer basamakları ve ilave hakları yeniden düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE YENİ HAKLAR

Kanun'la sözleşmeli öğretmelerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanıyor. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen söre, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleme süreçlerine dahil ediliyor.

ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ DEĞİŞİYOR

Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.

3600 EK GÖSTERGE İMKANI

Kanun ile öğretmenlerin özlük haklarına yönelik yapılan iyileştirmelere ek olarak birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600' çıkarılıyor. Diğer derecelerdeki öğretmenlerin ek göstergelerinde de bununla orantılı olarak artışlar yapılıyor.

ÖĞRETİM TAZMİNATLARI YÜKSELTİLİYOR

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer yasaların bu düzenlemeyle çelişmeyen hükümleri uygulanacak. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltiliyor.

Buna göre Başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 40'dan % 120 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre 9500*0,235445*%80 = 1.789,37 TL'dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 20'den %60 oranına yükseltiliyor. Bu artışın 2022 yılının Temmuz ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre parasal karşılığı 9500*0,235445*%40 = 894,69TL'dir. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak.

ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Amaç

MADDE 1 -

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -

Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmen ve öğretmenler ile eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar. Dayanak

MADDE 3 -

Bu Yönetmelik, 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananları,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını

ç) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni,

d) Eğitim Kurulu: 8/4/1995 tarihli ve 22252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre oluşturulan kurulu,

e) Eğitim kurumu: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Eğitim Programı: Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmen Eğitim Programını/Başöğretmen Eğitim Programını,

g) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ğ) Yetiştirme Programı: Aday öğretmen yetiştirme programını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Adaylık Süreci ve Öğretmenliğe Atama Adaylık

MADDE 5 –

(1) Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programına tabi tutulur.

(2) Yetiştirme Programı, Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilir.

TASLAK Danışman öğretmenin belirlenmesi

MADDE 6 -

(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenle aynı alanda olmak şartıyla, başöğretmen, uzman öğretmen veya en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere diğer öğretmenler arasından sırasıyla belirlenmesi esastır. Bu şartları taşıyan danışman öğretmen bulunamaması hâlinde farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman öğretmen niteliklerine sahip herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda, eğitim bölgesinde veya ilçede bulunan öğretmenler arasından aynı usulle danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmen yetiştirme süreci

MADDE 7 –

(l) Aday öğretmenler, Yetiştirme Programı doğrultusunda, eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulur.

(2) Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk üç ayını öncelikle atandıkları eğitim kurumunda, atandıkları eğitim kurumunda danışman öğretmen bulunmaması durumunda sırasıyla; eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan diğer eğitim kurumlarında belirlenen aynı alandan danışman öğretmen ve danışman öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün sorumluluğunda geçirir. Bu süreçte aday öğretmenlerin; a) Danışman öğretmen gözetiminde izleme ve uygulama yapmak üzere derslere girmeleri, b) Yetiştirme Programı doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini tamamlamaları, c) Eğitim kurumunun yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri, eğitim kurumu müdürünün gözetiminde izlemeleri ve uygulama yapmaları, ç) İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalara katılmaları, esastır.

(3) Aday öğretmenlere, adaylıklarının ilk üç aylık döneminde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilmez. Aday öğretmenler, bu dönemde danışman öğretmen nezaretinde derse girer. Danışman öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda ise nöbet görevini izlemek üzere danışman öğretmenin yanında yer alır.

(4) Yetiştirme Programının ilk üç aylık dönemini kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunun dışındaki eğitim kurumlarında geçiren aday öğretmenler, üç aylık dönemin sonunda kadrolarının bulunduğu eğitim kurumundaki görevlerine başlar. Bu durumda danışman öğretmen, varsa kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler arasından alanına bakılmaksızın belirlenir, yoksa daha önce görevlendirilen danışman öğretmen görevini sürdürür. Aday öğretmen ile ilgili danışman öğretmen ve/veya eğitim kurumu müdürünün değişmesi hâlinde, aday öğretmenin yetiştirme sürecine ilişkin evrak, yeniden belirlenen danışman öğretmene ve/veya eğitim kurumu müdürüne teslim edilir.

(5) Adaylık sürecinin ilk üç ayını tamamlayan aday öğretmenlere, atandıkları eğitim kurumunda emsali öğretmenler için öngörülen ders ve diğer görevler verilir.

(6) Yetiştirme Programı kapsamında eğitimler, Eğitim Kurulu kararı doğrultusunda merkezî ve/veya mahallî olarak yüz yüze eğitim ve/veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilir. Aday öğretmenlerin, Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunludur. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenlerin eksik kalan eğitimlerini, telafi eğitimi ile tamamlamaları sağlanır.

(7) Adaylık eğitimine yasal mazereti nedeniyle katılamayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde bu eksiklikleri giderilecek şekilde tamamlanır. TASLAK Görev ve sorumluluklar

MADDE 8 –

(1) Danışman öğretmen;

a) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve adaylık sürecinde rehberlik eder.

b) Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olur ve tecrübelerini aktarır.

c) Eğitim kurumu müdürü tarafından adaylık sürecine ilişkin verilen diğer görevleri yapar.

2) Eğitim kurumu müdürü;

a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki ilk beş iş günü içerisinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde danışman öğretmen görevlendirir.

b) Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması hâlinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

c) Adaylık sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır.

ç) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve tüm adaylık sürecinde aday öğretmene rehberlik eder.

(3) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, eğitim kurumlarında adaylık sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olanların listeleri, il millî eğitim müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Adaylık Değerlendirme Komisyonu

MADDE 9 –

(1) Adaylık Değerlendirme Komisyonu; İl millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşur.

(2) Adaylık Değerlendirme Komisyonu, aday öğretmenin Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik değerlendirme yapar. Yetiştirme Programını tamamlayanlar başarılı sayılır. Öğretmenliğe atama

MADDE 10 –

(1) Aday öğretmenlerden Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların adaylıkları valiliklerce kaldırılır ve ilgili mevzuatı doğrultusunda öğretmenliğe atamaları yapılır.

(2) Aday öğretmenlerden Yetiştirme Programı kapsamında yapılan eğitimlere mazeretsiz olarak katılmayanlar ile adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz. (3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında görevlerine son verilen aday öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretmenlik Kariyer Basamakları Öğretmenlik kariyer basamakları

MADDE 11 –

(1) Öğretmenlik; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Aday öğretmenlik dönemini bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.

TASLAK Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınava başvuracaklarda aranacak şartlar

MADDE 12 –

(1) Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranır.

(2) Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde; a) Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranır.

(3) Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan şartları taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

(5) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programının kapsamı, içeriği ve diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir. Yazılı sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

MADDE 13 –

(1) Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

(2) Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde aranan diğer şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde aranan diğer şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir. Öğretmenlik veya uzman öğretmenlik süresinden sayılacak süreler

MADDE 14 –

(1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil fiilen öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler, TASLAK

ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri,

f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak en az iki yıl görev yaptıktan sonra öğretmen kadrosuna atananların, yükseköğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, dâhil edilir.

MADDE 15 –

(1) Eğitim programı; Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir ve Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla adaylık dâhil on yıl hizmeti bulunanlar; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunanlar başvuruda bulunabilir.

(3) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar

MADDE 16 –

(1) Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programı ile uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunabilir.

(2) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden Bakanlıkça uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için düzenlenen sınavı kazananlar ile 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almak üzere görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunabilir. Kurumlarınca başvurusu uygun bulunanların listesi, uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası düzenlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. (3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacaklardan; özel öğretim kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar Bakanlıkça, Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar ise kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirlenir.

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