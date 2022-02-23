ÖSYM duyurdu! e-YDS 2022/3 İngilizce sınavı başvuruları alınmaya başlandı!

ÖSYM, e-YDS 2022/3 İngilizce sınavı başvurularının başladığını duyurdu! Başvurular, ÖSYM aday işlemleri sisteminde açıldı. e-YDS sınavı 19 Mart’ta yapılacak. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS 2022 başvuru şartları ne? e-YDS 2022 başvuru ekranı!

ÖSYM’den yapılan duyuru şu şekilde:

“YDS 2022/3 İngilizce alanında, 19 Mart 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 23 Şubat - 10 Mart 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 23 Şubat 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2022 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.”