Açık lise sınavları için tarih belli oldu! MEB, Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini ve sınavın nasıl yapılacağını açıkladı. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin binlerce öğrenci, sınavın online mı, yoksa yüz yüze mi yaplacağını merak ediyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte Açık Lise sınavları ile ilgili merak edilenler…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre online (çevrim içi) olarak yapılacaktır. Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)