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KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Bugün sona eriyor: İşte adım adım e-Devlet onay süreci

11.11.2026 - 09:47Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Bugün sona eriyor: İşte adım adım e-Devlet onay süreci

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay sürecinde son güne girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, e-Devlet KYK burs ve kredi taahhütname onay ekranına nasıl girilir? İşte adım adım yapılması gerekenler...

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