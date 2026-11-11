Dört mevsimin gözdesi uzungöl’de görsel şölen: Karla kaplı dağlar güneşle buluştu

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Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken Uzungöl'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından bölgedeki yeşil çam ağaçlarının üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, göl çevresi ve dağların karla bütünleşen görüntüsü güneşin de açması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.