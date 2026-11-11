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GündemDört mevsimin gözdesi uzungöl’de görsel şölen: Karla kaplı dağlar güneşle buluştu
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Dört mevsimin gözdesi uzungöl’de görsel şölen: Karla kaplı dağlar güneşle buluştu

11.11.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de etkili olan kar yağışının ardından güneş açtı, manzara ortaya çıktı. Yeşil çam ağaçlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

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1Dört mevsimin gözdesi uzungöl’de görsel şölen: Karla kaplı dağlar güneşle buluştu

Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken Uzungöl'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından bölgedeki yeşil çam ağaçlarının üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, göl çevresi ve dağların karla bütünleşen görüntüsü güneşin de açması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

2Dört mevsimin gözdesi uzungöl’de görsel şölen: Karla kaplı dağlar güneşle buluştu

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, kar yağışıyla birlikte yaz aylarındaki yeşil görünümünü geride bırakarak kış mevsiminin beyaz güzelliğine büründü. Havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplanan ormanlık alanlar ve göl çevresindeki doğal güzellikler dikkat çekti.

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