MEB harekete geçti ve değişti! İlkokul, ortaokul, lise anaokulu...

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin "işten ayrılma" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı. Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerinin uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan "haziran ayı içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmeyeceği, sadece diğer personelin görevlendirilebileceği de yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, diğer personelle yapılacak sözleşmelerde görev süresi de İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar olacak. Resmi Gazete'de şu ifade yer aldı: "İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.”

ÖZEL OKUL BİNALARI

Yönetmelikte karma kullanım alanlarında okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okullarının açılmasına ilişkin şartlar da belirlendi. Yapılan düzenleme ile “Müstakil bina/binalarda,” ibaresi “müstakil bina/binalarda ya da karma kullanım alanlarında” olarak değiştirildi. Karma kullanım alanları da, okul öncesi eğitim kurumu ve ilkokul, okul öncesi eğitim kurumu ve ortaokul, ilkokul ve ortaokul, okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir veya birkaçı, ortaöğretim okullarından birkaçı bir arada açılabilir. Ancak bir arada açılacak bu okul gruplarının binası ve bahçesine müstakil giriş olması ve her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir" denildi.

Özel okul alanları ile ilgili şu düzenleme de yapıldı: "Kapalı inşaat alanı toplamı en az 100.000 m2, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, konut, turizm gibi birbirinden farklı kullanım niteliğine sahip yapı bloklarından oluşan ve en az ikisinin veya tamamının birlikte yer aldığı karma kullanım alanlarında yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumu; her bir öğrenci için en az 1,5 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okulları; her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

açılır.”

YABANCI DİL ŞARTI

Ayrıca usta öğretici ve yabancı dil alanında görevlendirilecek usta öğreticilere ilişkin tanım, iller arasındaki uygulama farklılıklarını önlemek amacıyla daha açık bir ifadeyle güncellendi. Yapılan düzenleme ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “olmuş ve” ibaresi “olmak şartıyla” olarak, “olanlar ile yabancı dil alanında” ibaresi “olan; yabancı dil alanında ise en az ortaöğretimden mezun olmak şartıyla” olarak, “düzeyde” ibaresi “düzeyinde” olarak değiştirildi.

KÜTÜPHANELERDEKİ KİTAP SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığının okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında yapılan yeni kütüphanelerle birlikte mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle kitap sayısı dört ayda 28 milyondan 50 milyona yükseldi. Millî Eğitim Bakanlığı, okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesini 31 Aralık 2021 tarihinde tamamladı. Proje kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütüldü.



Yapılan yeni kütüphaneler ile tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Projeden önce kütüphanelerdeki 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısı, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi ile 50 milyona yükseldi. Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyor. Kütüphanelerdeki kitap sayıları da artmaya devam ediyor. 10-20 bin kitabı olan kütüphane sayısı 72’ye, 20 binden fazla kitabı bulunan kütüphane sayısı da 12’ye yükseldi. Kitap sayısı, 5 bin ile 10 bin arasında olan kütüphane sayısı ise 672’ye yükseldi.

EN FAZLA KİTAP GALATASARAY LİSESİNDE

80 bin 991 kitap ile en fazla kitap Galatasaray Lisesinde bulunuyor. Galatasaray Lisesini 53 bin 984 kitap ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 35 bin kitap ile Hatay Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesi takip ediyor. 27 bin 403 kitap ile Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırada, 27 bin kitap ile İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi beşinci sırada yer aldılar. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesi de okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini iki ay gibi kısa sürede tamamladık. Bu süre zarfında 16 bin 361 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle kütüphanelerdeki kitap sayımız, 4 ayda 50 milyona yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 6,6’ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il ve ilçe millî eğitim müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR