MEB yeni gelişmeyi resmen duyurdu! Flaş değişiklik, yüzde 209...

MEB'den son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından tüm detaylar paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştiren ve ülke ekonomisine katkı sağlayan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmayı sürdürüyor.

Mesleki eğitimde 2022 yılı ocak ayı döner sermaye gelirleri, 2021 yılının aynı ayına göre %209 artarak 101 milyon 307 bin liraya yükseldi.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşmişti. Mesleki eğitim kurumları, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini %131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaştı. 2022’nin ilk ayında da yükseliş devam ediyor.

2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimden 1,5 milyar lira gelir hedefleniyor

Mesleki eğitimin üretim ve istihdamla ilişkisini güçlendirmek için pek çok adım atıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çalışmalardan birinin de döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesinin artırılması olduğunu hatırlattı. Bakan Özer, üretim gelirlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

“Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden elde edilen gelir, 2021 yılında bir önceki yıla göre %131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz, 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk ayı sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılı Ocak ayı gelirler toplamı, 2021 yılının aynı ayına göre %209 artarak 101 milyon 307 bin liraya yükseldi.”

En fazla gelir İstanbul, Ankara ve Gaziantep’ten

2022 yılının ilk ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Özer şunları söyledi: “2022 yılı Ocak ayında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 11,6 milyon lira, Ankara 8,5 milyon lira ve Gaziantep 5,1 milyon liralık gelir elde etti.”

Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Birincisi

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 2 milyon 567 bin liralık üretimle Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 milyon liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1,9 milyon liralık üretimle üçüncü oldu.

Bakan Mahmut Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticileriyle öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamalarda mesleki eğitimin önemine vurgu yapıyor. Ordu'da yapılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışında da önemli değerlendirmelerde bulunan Özer şunları söyledi;

"Aslında tüm dünyanın sorunlarıyla boğuştuğu, çabaladığı, daha iyi noktaya getirmek için çırpındığı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik farklı yaklaşımların sürekli geliştirildiği bir alan. Zaten Türkiye dünyada sorunlu olan mesleki eğitim alanında maalesef ülkemizde anlamsız müdahalelerle çok daha travmatik bir alana dönüştürüldü. 1999 yılındaki kat sayı uygulamasıyla mesleki eğitimin yüksek öğretime erişimi kısıtlanırken aynı zamanda mesleki eğitim artık başarısız öğrencilerin gittiği, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin olmadığı, azaldığı, iş gücü piyasasının bundan etkilendiği ve büyük maliyetler ödediği bir eğitim sistemine dönüştü ve o günlerin mirası olarak 'Aradığım elamanı bulamıyorum.' sözü artık kulaklarda çınlamaya başladı. Allah'a şükür Millî Eğitim Bakanlığımız, daha önceki bakanlarımız, bürokratlarımız mesleki eğitimi sürekli güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve bu süreçte en büyük katkıyı biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldık."

Gelinen noktada artık mesleki eğitimde farklı şeyleri konuştuklarına işaret eden Özer, "Mesleki eğitimde artık eğitim, üretim, istihdam çevrimini çok daha güçlü noktalara taşıdık. Mesleki eğitimde bir paradigma değişimi yaşanıyor. Buradaki en önemli nokta işverenler artık mesleki eğitim mezunlarının kendilerine gelmesini beklemiyor, tam tersine eğitim süreçlerinin tamamını Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte yürütüyor. Müfredatı artık birlikte güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, TOBB ile "81 ilde 81 Meslek Lisesi" sloganıyla çıktıkları yolda bugün itibarıyla 116 mesleki teknik Anadolu lisesine ulaştıklarına işaret ederek mesleki eğitimin, üretim kapasitesiyle ülkedeki okulların ve toplumun ihtiyacını karşılamakta büyük bir performans sergilediğini anlattı.

Salgın sürecinin başında mesleki eğitim ordusunun üretim kapasitesini devreye soktuğunu vurgulayan Özer, bu süreçte toplumun ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üretebildiğini, salgınla mücadelede başarılı olunmasında mesleki eğitimin büyük payı olduğunu dile getirdi.

Bakan Özer, "28 Şubat sürecinin bu ülkeye miras bırakmış olduğu, 'Aradığım elamanı bulamıyorum.' retoriğini de el birliğiyle çöpe atacağız. Artık ülkemiz mesleki eğitimde sorunları konuşan değil, mesleki eğitimde paydaşlarıyla yeni açılımları konuşan, yeni şeyler söyleyen bir eğitim türüne dönüşmüş olacak." dedi.

2022 yılında uluslararası mesleki teknik Anadolu lisesi kurma kararı aldıklarını aktaran Özer, "Artık gönül coğrafyamızdan Türkiye'nin güçlü ilişkileri olduğu ülkelerden de öğrencilerin geldiği, öğretmenlerimizin o ülkelere gittiği, öğrenci ve öğretmen mobilitesinin olduğu uluslararası mesleki teknik Anadolu liseleri kuracağız. 5 tane kuracaktık, 6'ncısı da bu okul olacak." ifadesini kullandı.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. 3'üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin 3'te 1'inden asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek. Ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda bakanlık tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

Staj yapan öğrencilere 2021 yılı sonuna kadar en az 631 TL ücret ödendi. 2021 asgari ücreti bekar bir işçi için AGİ dahil 3.093,162 lira olarak belirlendi. AGİ miktarı ise bekar için 268,162 lira oldu. Bu durumda 2022 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u olan 1275 lira 2022 yılı için minimum stajyer maaşı oluyor. Bu belirlenen asgari rakam olarak kabul ediliyor, işveren daha fazla ödeme yapmayı da tercih edebiliyor.