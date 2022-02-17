Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! MEB'den flaş karar, ilk kez....

MEB resmen duyurdu. Milli Eğim Bakanlığı yeni gelişmeyi paylaştı. İçerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verildiği eğitim kampüsü törenle hizmete açıldı. Törene Prof. Dr. Aziz Sancar, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve davetliler katıldı.

Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste lise düzeyindeki tüm öğrenciler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM'de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık, dron, animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor. Anaokulu, 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken fen lisesinde ise 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir yer alıyor. Kampüste ayrıca, 30 odalı 90 öğrenci kapasiteli jimnastik salonu, seminer ve sinema salonu, 2 adet kütüphaneli etüt odası, lobi dinlenme salonu, 120 kapasiteli yemekhane ve tam donanımlı kız öğrenci pansiyonu bulunuyor.

Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için son 20 yılda devasa bir eğitim seferberliğine tanıklık ettik." dedi ve şöyle devam etti: "Bugün heyecan duyduğum anlardan birine şahitlik ediyoruz. Bakanlığım döneminde en keyif aldığım karar bu kampüse Aziz Sancar adını vermekti. Aslında bu kampüs mesleki teknik Anadolu lisesi olarak kurgulanmıştı. Burayı gezmeye geldiğim zaman 'Burası Aziz Sancar hocamıza yakışır.' dedim. MEB'de ilk defa bir uygulama otelinin pansiyonu olan, özellikle kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapılan bir kampüs yapıldı. MEB olarak nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için tüm hükûmetler yatırımlar yaptılar ancak son 20 yıl devasa eğitim seferberliğine tanıklık ettik."

Açılış törenine yazılı bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampüsün, eğitime verdikleri önemi göstermenin yanı sıra, Sancar'a minnet duygularının da bir ifadesi olduğunu belirtti.

Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bilim alanında ülkenin medarıiftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar'a programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür etti. Hükümet olarak son 20 yılda eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacakları bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetişmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra, Aziz Sancar Hoca'mıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. On yıllar boyunca bu çatı altında eğitim öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar Hoca'mız gibi alacakları Nobel ödülleriyle milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancarlarını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canıgönülden tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."