YDS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır? İşte YDS başvuru kılavuzu!

10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlandı. Başvurular 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilecek. 2022 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte YDS başvuru kılavuzu…

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YDS BAŞURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimine göre YDS’ye girmek isteyen adayların başvurularını 28 Şubat tarihine kadar yapabilecek. Sınav ise 10 Nisan’da yapılacak. YDS sonuçları 6 Mayıs’ta açıklanacak.

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar.