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    EÄŸitimKPSS 2022/3 tercih kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±! UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± yapacak!
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    KPSS 2022/3 tercih kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±! UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± yapacak!

    KPSS 2022/3 tercih kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ± UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlarÄ±na, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4/B maddesi kapsamÄ±nda istihdam edilmek Ã¼zere yerleÅŸtirme yapÄ±lacak.Â

    24.02.2022 - 11:11 |
    KPSS 2022/3 tercih kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±! UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± yapacak!

    KPSS-2022/3 UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SÃ¶zleÅŸmeli PozisyonlarÄ±na YerleÅŸtirme Yapmak Ä°Ã§in Adaylardan Tercih AlÄ±nmasÄ± sÃ¼reci baÅŸladÄ±. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlarÄ±na, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4/B maddesi kapsamÄ±nda istihdam edilmek Ã¼zere yerleÅŸtirme yapÄ±lacaktÄ±r. Adaylar,Â KPSS-2022/3 Tercih KÄ±lavuzunaÂ saatÂ 11.00'denÂ itibarenÂ aÅŸaÄŸÄ±daki baÄŸlantÄ±danÂ eriÅŸebileceklerdir.

    Adaylar tercihlerini,Â 24 Åžubat - 02 Mart 2022Â tarihleri arasÄ±nda yapabileceklerdir. Tercih iÅŸlemleri,Â 02 Mart 2022Â tarihinde saatÂ 23.59'daÂ sona erecektir.

    Tercih iÅŸlemleri,Â Ek'teÂ yer alanÂ KPSS-2022/3Â Tercih KÄ±lavuzu kurallarÄ±na gÃ¶re, Ã–SYM'ninÂ https://ais.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numarasÄ± ve aday ÅŸifresi kullanÄ±larak bireysel olarak yapÄ±lacaktÄ±r. AdaylarÄ±n tercih iÅŸlemleri iÃ§in kÄ±lavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    ULAÅžTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIÄžI KPSS 2022/3 TERCÄ°H KILAVUZU

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