'Zelenski'nin en güçlü silahı' Olena Zelenska! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı...

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'nın siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle "Şahitlik Ediyorum" yazıyordu. Altındaki satırda ise "Küresel Medyaya Bir Açık Mektup" deniyordu.

Zelenska'nın Instagram'daki yaklaşık 2,5 milyon takipçisi uygulamayı açar açmaz ilk önce bu paylaşımı gördü. Üç ayrı dilde yapılmış üç paylaşımda Zelenska, son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Sadece bir hafta önce, bu yaşananlar inanılmazdı. Ülkemiz barışçıl bir yerdi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat sabahı hepimiz Rus işgalinin anonslarıyla uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizin etrafını çevirdi."

"Bunu 'özel operasyon' diye nitelendiren Kremlin destekli propaganda kanallarının verdiği teminatlara karşın yaşananlar gerçekte Ukraynalı sivillerin topluca katledilmesiydi" ifadelerini kullanan Zelenska ardından Rusya saldırılarında hayatını kaybeden çocukları, sığınaklarda, bodrum katlarında ve metro istasyonlarında hayatlarını sürdürmeye çalışan anneleri ve evlatlarını anlattı ve şöyle yazdı:

"Rusya 'sivillere karşı savaş açmadığını' söylediğinde, ben önce bu katledilmiş çocukların adlarını söylüyorum."

HAVA SAHASI ÇAĞRISI YAPTI

Telegram'dan da yayınlanan mesajda savaş sırasında doğan bebeklerin ilk gördükleri şeyin sığınakların beton tavanları, ilk nefeslerinde soludukları şeyin yer altının kirli havası olduğunu ifade eden Zelenska, "Kapana kısılmış ve dehşet içinde insanlar karşıladı onlardı. Bu noktada hayatları boyunca barış görmemiş onlarca çocuk var" diye yazdı.

"Bazı şehirlerde aileler günlerce bomba sığınaklarından çıkamıyor çünkü sivil altyapı ayrım gözetilmeksizin ve kasten bombalanıyor" diyen Zelenska, eşinin Batı'ya yaptığı çağrıyı yineleyerek Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılmasını talep etti. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, böyle bir kararın dünya savaşı ilan etmekle eş değer olacağına dair uyarıda bulunmuştu.)

Ukrayna halkının asla pes etmeyeceğini de vurgulayan Zelenska, "Gücü olanların göklerimizi kapatmasına ihtiyacımız var. Gökyüzünü kapatın, karadaki savaşı biz kendimiz hallederiz. Ukrayna yarın sivilleri kurtarma bahanesiyle saldırgan bir biçimde sizin şehirlerinize girebilecek olan gücü durduruyor. Size yalvarıyorum sevgili medya, Burada yaşananları ve gerçeği göstermeye devam edin. Rusya Federasyonu'nun yürüttüğü enformasyon savaşında, her kanıt hayati öneme sahip" diye sürdürdüğü satırlarını şu cümlelerle noktaladı:

"Kazanacağız. Çünkü birlik içindeyiz. Ukrayna'ya duyduğumuz sevgi bizi birleştiriyor. Çok yaşa Ukrayna!"

ONA "ZELENSKİ'NİN EN GÜÇLÜ SİLAHI" DENİYOR

Paylaşılır paylaşılmaz dünya basınında gündem olan bu mesaj bile tek başına, Zelenska için neden "Zelenski'nin en güçlü silahı" yakıştırılması yapıldığını net bir biçimde ortaya koymak için yeterli.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir yandan kuşatma altındaki başkent Kiev'in savunmasını yönetir bir yandan, videolarıyla vatandaşlarına ve dünyaya seslenir, bir yandan da Zoom üzerinden dünya liderleriyle görüşürken, 44 yaşındaki First Lady Olena Zelenska da sosyal medya paylaşımlarıyla bir yandan halkın moralini yükseltmekte bir yandan da uluslararası kamuoyunun dikkatini ülkesinde yaşananlara çekmekte önemli bir rol oynuyor.

Olena Zelenska'nın hafta sonu paylaştığı siyah beyaz fotoğraflar ve altına yazdığı ifadeler çok açık ve netti. Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı çocukların iç parçalayan fotoğrafları eşliğinde şöyle diyordu: "NATO devletleri! Hava sahasını Rus uçaklarına kapatın! Çocuklarımızı kurtarın ki yarın sizin de çocuklarınız ölmesin!"

"10 GÜN ÖNCE SADECE KOMEDYENİN EŞİYDİ"

Mimarlık eğitimi almış, first lady'likten önce de başarılı bir senarist olarak tanınmış olan Zelenska, bu hafta başında kendi Telegram kanalını da açtı. Zelenska bu kanal üzerinden halkla doğrulanmış haberlerin yanı sıra bulundukları yerleri nasıl tahliye edebilecekleri, askerlere destek olmak için neler yapabilecekleri ve savaş ortamında nasıl psikolojik destek alabilecekleri gibi konularda tavsiyeler paylaşıyor.

Tanınmış Ukraynalı Şef Yevgen Klopotenko, Telegraph'a yaptığı açıklamada, geçmişte okullarda öğrencilere verilen yemeklerin kalitesini artırmak için birlikte bir kampanya yürüttüğü arkadaşı First Lady hakkında, "10 gün öncesine kadar Ukraynalılar Olena Zelenska'yı sadece başkanları olan komedyenin eşi olarak görüyorlardı. Ama bugün Michelle Obama ile kıyaslıyorlar" diye konuşuyor.

(ABD eski Başkanı Barack Obama'nın eşi olan Michelle Obama, ülkesinde özellikle kadınlar ve siyahiler tarafından çok sevilen, sosyal meselelerle çok ilgili ve lafını sakınmaz bir first lady'di.)

Klopotenko'nun da parçası olduğu okul yemekleri projesi, Zelenska'nın First Lady olarak üstlendiği geniş bir portföyün parçası. Portföyde ayrıca aile içi şiddetle mücadele, çevre sorunları ve Ukrayna'nın paralimpik sporcularının tanıtımı ve desteklenmesi gibi başlıklar da yer alıyor.

Zelenska'nın Instagram sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la olan fotoğrafları da bulunuyor. Zelenska ayrıca Emine Erdoğan'ın hafta sonu gönderdiği videolu dayanışma mesajını da kendi sayfasında yayınladı.

UKRAYNA'DA OLDUĞUNU PAYLAŞIMLARIYLA HİSSETTİRİYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde Zelenski ABD'den gelen, "Sizi ve ailenizi Kiev'den çıkaralım" teklifini kesin bir dille reddetmişti. Rusya'nın kendisini bir numaralı hedef, ailesini ise iki numaralı hedef belirlediğinin bilincinde olduğunu söyleyen Zelenski, "Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna'da" ifadelerini kullanmıştı.

Güvenlik tehditleri nedeniyle ailenin yeri tam olarak açıklanmadı ancak Ukraynalılar, eşi ve çocuklarının da Zelenski ile birlikte Kiev'de olduğuna yürekten inanıyor. Zelenska da sosyal medya paylaşımlarında savaş edeniyle hayatları altüst olan Ukraynalıların çok yakınında olduğunu net bir biçimde hissettiriyor.

Rus tankları Ukrayna'ya ilk girdiğinde, artık hepimizin aşina olduğu mavi-sarı bayrağın yanında çekilen fotoğrafının altında Zelenska, "İnanılmazsınız. Sizinle aynı ülkede yaşadığım için gurur duyuyorum" diye yazmıştı.

İlerleyen günlerde "ulusun annesi" rolünü iyiden iyiye benimseyen Zelenska, Rusya'nın bombaları ve füzeleri yerleşim birimlerinde sivillerin üzerine düşerken, çocukları için endişelenen tüm ebeveynler adına şöyle diyordu: "Çocuklarım gözümün içine bakıyor. Onlara panik ya da göz yaşı göstermeyeceğim. Sakin ve özgüvenli olacağım."

SOSYAL MEDYA SAVAŞINI UKRAYNA KAZANIYOR

Rusya, silah gücü ve asker sayısı bağlamında Ukrayna karşısında açık bir üstünlüğe sahip. Ancak bu üstünlüğe rağmen Rus güçlerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi beklendiği kadar hızlı gelişmiyor. Kuşatma altındaki şehirlerde Ukraynalılar Rusların hiç beklemediği bir direniş sergiliyor.

Zelenski çiftinin sosyal medyayı kullanım başarısı, bu tablodaki en önemli etkenlerin başında geliyor. İşler böyle devam ederse, Zelenskilerin Ukrayna'nın kaderini yeniden çizmesi bile söz konusu.

İşgalin başından bu yana Zelenska eşinin ve ulusunun yanından bir an bile ayrılmayan bir First Lady portresi çiziyor ve takipçilerinin çok iyi bildiği üzere sık sık "dünyaya gerçeği anlatmak" istediğini belirtiyor.

Olena Zelenska sosyal medyada sadece kendi halkına ve dünya basınına değil, Rus kadınlarına da sesleniyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir paylaşımında şöyle diyordu: "Rus annelere söyleyin - onlara oğullarının burada, Ukrayna'da tam olarak ne yaptığı anlatın. Eşleriniz, erkek kardeşleriniz, vatandaşlarınız, tıpkı sizinkiler gibi çocukları öldürüyor."

"İLK GÜNLERDE PEK KAALE ALMADILAR AMA…"

34 yaşındaki Şef Klopotenko, "Ukraynalılar doğaları gereği siyasetçilere güvenmezler" diyor ve ekliyor: "Eşi seçildiği günden bu yana, Zelenska'yı da pek kaale almadılar. Ama şimdi First Lady'nin gerçek olduğunu ve kendileri gibi olduğunu fark ediyorlar."

Zelenska'nın ilk etapta yaşadığı en büyük engellerden birinin Rusça konuşulan bir evde yetişmiş olması olduğunu söyleyen Klopotenko şöyle devam ediyor: "Ukrayna'da herkes okulda Ukraynaca öğrenir. Ama halkın önüne çıkmaya başladığı ilk zamanlarda, Ukraynaca konuşmakta ne kadar zorlandığını görebiliyordunuz. Çok sık hata yapıyordu, şu an çok daha iyi. Bu savaş bittiğinde, Ukrayna'da hiç kimse Rusça konuşmak istemeyecek."

Şef Yevgen Klopotenko, işgalin ardından Kiev'deki restoranlarını şehri savunmak için savaşan askerler ve sivillerin yararlanabileceği aşevlerine dönüştürmüş. Diğer yandan da kendi sosyal medya kanalları üzerinden de Ukraynalıların azalmakta olan erzaklarını en iyi şekilde kullanıp besleyici yemekler yapabilmeleri için tarifler paylaşıyor.

TİYATRO AŞKI TANIŞTIRDI

Olena Kiyaşko ile kendisinden sadece 12 gün büyük olan Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın doğusunda Kırım Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan çelik endüstrisi şehri Krivyi Rih'te büyüdü. 1991 yılında Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı günlerde ikisi de aynı lisede öğrenciydi.

Ancak tanışmaları 1995 yılında oldu. Krivyi Rih Ulusal Üniversitesi'nde biri mimarlık diğeri hukuk fakültesinde öğrenciydi. İkisi de sahne sanatlarına meraklı olduklarından, okulun tiyatro kulübüne katıldılar ve burada tanıştılar. Ancak ilk görüşte âşık oldukları söylenemezdi. Zira o günlerde Olena'nın başka bir erkek arkadaşı vardı.

Ne var ki tiyatro kulübünde başlayan arkadaşlıkları zamanla ilerledi.

Zelenska, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda eşiyle kendisinin çok farklı karakterler olduklarını belirterek, "Eşim her zaman ön plandadır. Ben çok eğlenceli bir insan değilim. Espriler, şakalar yapmaktan hoşlanmam" diyordu. Olena ve Volodimir 2003 yılında evlendi.

EŞİNİN BAŞKAN OLMASINA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI

Zelenski'nin oyunculuk kariyerinin yükselişe geçtiği yıllarda, hep birlikte çalıştılar. Zelenski kamera önünde, Zelenska da senarist olarak önemli başarılara imza atıyordu. Birlikte imza attıkları televizyon dizileri seyircilerden de eleştirmenlerden de olumlu yorumlar alıyordu.

2008 yılında "Büyük Şehirde Aşk" ve arkasından gelen iki devam filmi sayesinde Zelenski, Ukrayna'da herkesin tanıdığı bir aktör haline geldi. Bu üne kavuşmasının ardından Zelenski'ye rol yağmaya başladı. "Ayı Paddington" filmlerinin Ukraynaca dublajında Paddington'ı da Zelenski seslendirdi.

Ardından tüm ailenin hayatını değiştiren o rol geldi. "Halkın Hizmetkarı" dizisinde hiç beklemediği bir biçimde Ukrayna Devlet Başkanı seçilen öğretmen Vasili Petroviç Holoborodko'yu canlandıran Zelenski, bir bakıma kendi geleceğini de yazıyordu.

2019 yılında Zelenski, tıpkı dizideki gibi başkanlığa aday olduğunda, Zelenska bu fikre çok kesin bir dille karşı çıktı. Hatta daha sonra yaptığı açıklamada, "Bu projeye agresif bir biçimde muhalefet ettim. Bu bir proje bile değildi. Hayatın başka bir yöne gitmesiydi" diye anlattı o günlerdeki görüşünü Zelenska.

Olena Zelenska'nın hafta sonu paylaştığı siyah beyaz fotoğraflar ve altına yazdığı ifadeler çok açık ve netti. Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı çocukların iç parçalayan fotoğrafları eşliğinde şöyle diyordu: "NATO devletleri! Hava sahasını Rus uçaklarına kapatın! Çocuklarımızı kurtarın ki yarın sizin de çocuklarınız ölmesin!"

"ÇOK UTANGAÇ BİR İNSAN"

Klopotenko, Zelenska için "Çok utangaç bir insan" diyor ve birlikte hayata geçirdikleri proje kapsamında, First Lady'nin birçok kurumun yetkilileriyle uzun toplantılar yapmak zorunda kaldığını belirterek şöyle konuşuyor:

"Yüzüne baktığınızda kaçmak istediğini anlayabiliyordunuz. Benim de aynı şeyleri hissettiğimi biliyordu. Arada göz göze gelir, birbirimize gülümserdik. Ama bir yandan da gerçekten bir şeyleri değiştirme konusunda çok kararlıydı. İnsanlar ilk tanıştıklarında bunu anlayamıyorlardı."

Olena Zelenska, paylaşımlarında özellikle Ukraynalı kadınların yaşadıklarını öne çıkarıyor. Sahadaki direnişin "kadın yüzünü" vurgulayan Zelenska geçtiğimiz günlerde, "olağanüstü yurttaşlarına hayranlık duyduğunu ve önlerinde eğildiğini" belirten bir paylaşım yaptı ve şöyle dedi: "İyileştirenlere, kurtaranlara, besleyenlere... Ve eczanelerde, mağazalarda, toplu taşımada, hizmet sektöründe hayat sürsün ve kazansın diye günlük işlerini yapmaya devam edenlere... Her gün panik yapmaksızın çocuklarını barınaklara götürüp, oyunlarla, çizgi filmlerle eğlenmelerini sağlayan ve savaşın gerçeklerinden koruyanlara... Bomba sığınaklarında doğum yapanlara..."

"YENİ GERÇEKLİKLER"E ÇOKTAN AYAK UYDURDU

Bir anda halkın gözü önünde bir figüre dönüşen Zelenska, 2019 yılında Vogue dergisinin Ukrayna'da yayımlanan edisyonuna verdiği röportajda bu durumun "yeni gerçeklikler" anlamına geldiğini belirtiyor ve bu duruma "ayak uydurmaya çalıştığını" söylüyordu.

Bu yeni gerçeklikler bağlamında bir yandan eşiyle ve diğer Üniversite arkadaşlarıyla 25 yılı aşkın zaman önce kurdukları Studio Kvartal 95'in senaryoları üzerinde çalışıyor bir yandan da Buckingham Sarayı'ndan Vatikan'a, Elysee Sarayı'ndan Washington'a birçok resmi ziyarette Zelenski'ye eşlik ediyor, dünya liderlerinin Ukrayna ziyaretlerinde eşinin yanında yer alıyordu. O günlerde bir ABD gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyordu: "Başkan ve ben her zaman Ukrayna'yı olumlu ve güçlü bir biçimde temsil etmek istiyoruz."

Zelenska'nın sosyal medyadaki duruşuna baktığımızda tam olarak bunu yapıyor: Ülkesini dünyada temsil ederken, güçlü durmaktan da geri durmuyor. Daha da önemlisi "kendisini gölgede daha rahat hissettiğini" ve özünde "halkın önüne çıkmayı sevmeyen bir insan" olduğunu söylese de Ukrayna halkına en karanlık zamanlarında destek ve umut aşılamaya devam ediyor. Hürriyet

Telegraph'ın "How Olena Zelenska, Ukraine’s First Lady, became its secret weapon" ve "Ukraine’s women are showing the world what real bravery looks like", SKY News'ün "Ukraine war: First Lady Olena Zelenska writes open letter condemning Putin and 'mass murder of Ukrainian civilians'" New York Post'un "Ukraine first lady Olena Zelenska pens emotional ‘open letter to media’" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.