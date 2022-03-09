Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı vurdu! Dehşet anları...
Rusya-Ukrayna savaşından dehşet görüntüler gelmeye devam ediyor. Daha önce Kiev’de Rus tankın bir sivil aracı ezmesi dünyada şok etkisi yapmıştı. Gelen son görüntülerde ise bir Rus tankı, bu kez sivil aracı vurdu. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı...
09.03.2022 - 14:08 | | İHA
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 14. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Makariv bölgesinde 28 Şubat’ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rus tankı, boş sokakta seyir halinde bulunan sivil bir aracı hedef alarak vurdu.
Rus tankını fark ettikten sonra duran sivil araca önce ateş açıldı, daha sonra ise iki kez vuruldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, alevlerin yükseldiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.