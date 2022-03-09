GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus tankı, Ukrayna'da sivil aracı vurdu! Dehşet anları...
HaberlerDünya Haberleri Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı vurdu! Dehşet anları...
ABONE OL

Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı vurdu! Dehşet anları...

Rusya-Ukrayna savaşından dehşet görüntüler gelmeye devam ediyor. Daha önce Kiev’de Rus tankın bir sivil aracı ezmesi dünyada şok etkisi yapmıştı. Gelen son görüntülerde ise bir Rus tankı, bu kez sivil aracı vurdu. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı...

09.03.2022 - 14:08 | | İHA
ABONE OL

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 14. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Makariv bölgesinde 28 Şubat’ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rus tankı, boş sokakta seyir halinde bulunan sivil bir aracı hedef alarak vurdu.

Rus tankını fark ettikten sonra duran sivil araca önce ateş açıldı, daha sonra ise iki kez vuruldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, alevlerin yükseldiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

GÜNCEL HABERLER

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

Sıradaki Haber
Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Sıradaki Haber
Antalya-Alanya Otoyolu projesinde start verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladı

Antalya-Alanya Otoyolu projesinde start verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladı

Sıradaki Haber
Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

Sıradaki Haber