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GündemBakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı
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Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı

04.05.2025 - 19:42Güncellenme Tarihi:
Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Lideri Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya "Bu olayla ilgili suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.

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