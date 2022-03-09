GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü
HaberlerDünya Haberleri Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü
ABONE OL

Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'daki savaşla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 Mart Perşembe günü Çernigiv'de ekmek ve yiyecek kuyruğuna girmiş sivillerin bulunduğu küçük meydana arka arkaya 8 bombanın bırakıldığını belirterek bu saldırı sonucunda 47 kişinin hayatlarını kaybettiklerini doğruladı. Örgüt, bu olayın bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

09.03.2022 - 14:25 | | İNGİLTERE, (DHA)
Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

Uluslararası Af Örgütünün bugün yapılan açıklamasında, 3 Martta Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ekmek ve yiyecek kuyruğunda olan sivillerin Rus hava saldırısı sırasında hayatını kaybettiğini belirtti. Örgüt, küçük bir halk meydanına isabet eden bombalar sonucunda 47 kişinin hayatını kaybettiği ifade etti.

İFADELER, VİDEO KANITLARI VE ANALİZ SONUCUNDA
Açıklamada 3 Mart Perşembe günü öğleden sonra yaklaşık 12.15'te, Çernigiv'in Viacheslava Chornovola ve Kruhova caddelerinin oluşturduğu küçük halk meydanına birden fazla bomba isabet etti, siviller öldü ve yakındaki binalar ciddi şekilde hasar gördü. Uluslararası Af Örgütü'nün Kriz Müdahale ekibi, yeni ifadelere ve video kanıtlarının doğrulanmasına ve analizine dayanarak, saldırının büyük olasılıkla güdümsüz bombalar olarak bilinen en az sekiz bombanın kullanıldığı bir Rus hava saldırısı olduğu sonucuna vardı ifadelerini kullandı.

38 ERKEK VE 9 KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Joanne Mariner Bu şok edici saldırı, Ukrayna halkının şimdiye kadar maruz kaldığı en ölümcül saldırılardan biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı açıklamasını yaptı. Çernigiv Bölge İdaresi, saldırıda 47 kişinin (38 erkek ve dokuz kadın) öldüğünü açıkladı. Af Örgütü, saldırının doğrulanmış görüntülerinde sekiz bombanın arka arkaya atıldığının ve sırayla düştüğünün açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

GÜNCEL HABERLER

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi

Sıradaki Haber
Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Evlilik için kredi çekmek istedi, başvurduğu yöntem başını yaktı! 456 bin lira para cezası, 3 yıl hapis...

Sıradaki Haber
Antalya-Alanya Otoyolu projesinde start verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladı

Antalya-Alanya Otoyolu projesinde start verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladı

Sıradaki Haber
Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

Sıradaki Haber