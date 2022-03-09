GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaKremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti
HaberlerDünya Haberleri Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti

 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin son aldığı yaptırım kararlarına ilişkin, “ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti” dedi.

09.03.2022 - 14:53 | | İHA
Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından ABD tarafından yeni yaptırım haberleri gelmeye devam ederken, son olarak ABD Başkanı Joe Biden Rus petrol ve doğalgazının alımının durdurulduğunu açıklamıştı. ABD’nin bu girişimlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD, Rusya'ya kesinlikle ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı yürütüyor. Evet, fiili olarak böyle” dedi.
Biden’ın aldığı kararların analize muhtaç olduğunu vurgulayan Peskov, “ABD'nin kararı Moskova tarafından ciddi şekilde etraflıca düşünülecek. Başkan Biden tarafından açıklanan kararlar, gerçekten de son derece derin bir analizi hak ediyor. Rusya ne yapacak? Rusya, bu durumda kendisi için faydalı olanı yapacak. Çıkarlarımızı koruyoruz ve her şeyi çıkarlarımıza tamamen uygun bir şekilde yapacağız” diye konuştu.

"ABD’nin Rusya'ya yaptırım baskısına tüm dünyayı dahil etmeye çalıştığı düşünüldüğünde Moskova'nın bu saldırılarda kaybetmemesinin ihtimalleri nelerdir?" sorusuna yanıt veren Peskov, "Çıkarlarımıza en uygun olanı yapmamız gerektiği" dedi.

“Görüşmeyi bekleyelim”

Antalya’da düzenlenecek Demokrasi Forumu’nda bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın görüşmesinden beklentilerin ne yönde olduğu sorusu üzerine Peskov, “Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim” karşılığını verdi.

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Ukrayna'dan Türkiye ve ABD teklifi!
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Ukrayna'dan Türkiye ve ABD teklifi!
Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü
İlgili Haber
Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü
Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı vurdu! Dehşet anları...
İlgili Haber
Rus tankı, Ukrayna'da sivil aracı vurdu! Dehşet anları...
Putin savaşı bu yüzden kaybedecek! İşte en büyük düşmanı...
İlgili Haber
Putin savaşı bu yüzden kaybedecek! İşte en büyük düşmanı...
ABD bu skandalla çalkalanıyor! Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...
İlgili Haber
ABD bu skandalla çalkalanıyor! Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

    GÜNCEL HABERLER

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    'Asbest' ölüm saçıyor! 100 bin kişi kanser riski taşıyor! Tek tek tespit edildi...

    'Asbest' ölüm saçıyor! 100 bin kişi kanser riski taşıyor! Tek tek tespit edildi...

    Korkunç ölüm! Üzerinden 5 araç geçti, 200 metre sürüklendi

    Korkunç ölüm! Üzerinden 5 araç geçti, 200 metre sürüklendi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yarın motokuryeler çalışıyor mu? Getir, yemek sepeti ve kargolar yarın çalışacak mı?

    Yarın motokuryeler çalışıyor mu? Getir, yemek sepeti ve kargolar yarın çalışacak mı?

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Sıradaki Haber
    Çernobilde 48 saatlik güç kaldı

    Çernobilde 48 saatlik güç kaldı

    Sıradaki Haber
    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Sıradaki Haber