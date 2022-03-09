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ABD bu skandalla çalkalanıyor! Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünya gündemindeki yerini korurken ABD ortaya çıkan skandalla sarsıldı. New York'taki bir Rus propaganda merkezinin kurucusu 61 yaşındaki Elena Branson, ABD savcıları tarafından Rus casusu olmakla suçlandı. Putin ile bizzat yazıştığı ileri sürülen kadın, kendine yöneltilen 6 farklı suçlama ile karşı karşıya.

• 09 Mart 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

New York'taki bir Rus propaganda merkezinin kurucusu kadın ABD savcıları tarafından Rus casusu olmakla suçlandı. Elena Branson adındaki kadın daha önce "Rusya'yı Seviyorum" kampanyasının başlatılmasına yardım etmişti.

2ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

Rusya ve ABD vatandaşlığına sahip 61 yaşındaki Branson, aynı zamanda Rus tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan bir kuruluş olan 'ABD Rus Toplum Konseyi'nin de bir dönem başkanlığını yaptı.

3PUTİNLE BİZZAT YAZIŞMIŞ

PUTİN'LE BİZZAT YAZIŞMIŞ

Manhattan savcıları, casus olduğu iddia edilen Elena Branson'ın 2012 yılında Rusya'dan New York'a gönderildiğini belirtti. Rus hükümetinin en üst düzey isimlerinden yetki aldığı iddia edilen kadının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bizzat yazıştığı da yönlendirilen suçlamalar arasında.

4ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

Savcılar, kadının kurduğu merkezin Rusya'nın ABD'deki etkisini yaymayı amaçlayan bir Kremlin propaganda makinesi olarak hizmet ettiğini belirtti. Kısmen Rus hükümeti tarafından finanse edildiği iddia edilen merkez bu yıl, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusça konuşan topluluğu pekiştirmek' için bir gençlik forumuna ev sahipliği yapmayı planlıyordu.

5DİKKAT ÇEKEN E-POSTALAR

DİKKAT ÇEKEN E-POSTALAR

Savcılar, ajan olduğu iddia edilen kadının eski New York Eyalet Senatörü de dahil olmak üzere Rus ve ABD hükümet yetkilileri arasında toplantılar düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi. İddiaya göre 2015 yılında ABD-Rusya arasında yapılması planlanan 'Dostluk hokey maçı' Rus bakanın Branson'a ulaşması sonrası gerçekleşti.

6ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

Branson, 9 Kasım 2015 tarihinde Rus yetkililere senatörle NY Belediye Binası'na gitme ihtimali hakkında konuştuğunu ve bir cevap beklediğini belirten bir e-posta gönderdi.

7TRUMPLA GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

TRUMP'LA GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Savcılıktaki dosyada yer alan e-postalara göre Branson, eski Başkan Donald Trump veya çocuklarından biri ile Rus Bakanı New York'ta bir araya getirmeye çalıştı. Mahkeme belgelerine göre, Branson, Trump'a bir davetiye taslağı hazırladı ve onu Nisan 2016'da düzenlenen 'New York Rusya Forumu'na davet etti.

8ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

Davetiyenin gönderilip gönderilmediği belli değil. Savcılar “Eski Cumhurbaşkanının veya çocuklarının atıfta bulunulan toplantıya katıldığına dair hiçbir belirti yok” ifadelerini kullandı.

9HAWAİDEKİ KALE DETAYI

HAWAİ'DEKİ KALE DETAYI

Şikayet dosyasında yer alan bir başka dikkat çekici detay da 2019 yılına ait. Branson 2019'da Kauai adasındaki bir kalenin adının değiştirilmesine karşı Hawaili yetkililere lobi yapmak için özel bir kampanya koordine etti. Savcılar kalenin Rus hükümeti için önemli olduğuna dikkat çekti.

10FBI SORGUYA ÇEKTİ

FBI SORGUYA ÇEKTİ

Branson, faaliyetlerinin ortaya çıkması ile 2020 Eylül ayında FBI tarafından sorguya alındıktan sonra Rusya'ya uçtu. Savcılar, Branson'ın sorgu sırasında Rus yetkililer ile ABD'li politikacılar ve iş dünyası liderleri arasında görüşme ayarladığını yalanladığını söyledi.

11ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

Branson, memleketine döndüğünde, eski Rus ajanı, yeni parlamento üyesi Maria Butina ile yaptığı bir TV röportajında ​​FBI'ın ABD'deki dairesine nasıl baskın düzenlediğini anlattı. Branson, "Ajanlar dışarı çıkmamı istedi ve birkaç saat daireyi aradı. iPhone'larıma ve diğer tüm elektronik cihazlarıma el konuldu" ifadelerini kullandı.

12BAŞSAVCI: GÖREVDEN ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM

BAŞSAVCI: GÖREVDEN ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM

Hakkındaki iddialar Ukrayna işgali sırasında ortaya çıkan Branson, yabancı devlet ajanı olarak kayıt yaptırmamak da dahil olmak üzere altı ayrı suçlama ile karşı karşıya.

13ABD bu skandalla çalkalanıyor Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams Branson'ı soruşturmaktan gurur duyduğunu söyledi. Williams yaptığı açıklamada, "Branson'ın New York'ta Rus propaganda merkezi kurduğu ve Putin'le yazıştığı iddia ediliyor. Özellikle güncel küresel olaylar göz önüne alındığında, yabancı nüfuz girişimlerini tespit etme ve engelleme ihtiyacı kritik öneme sahip, üzerimize düşeni yapmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

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