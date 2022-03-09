ABD bu skandalla çalkalanıyor! Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

TRUMP'LA GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Savcılıktaki dosyada yer alan e-postalara göre Branson, eski Başkan Donald Trump veya çocuklarından biri ile Rus Bakanı New York'ta bir araya getirmeye çalıştı. Mahkeme belgelerine göre, Branson, Trump'a bir davetiye taslağı hazırladı ve onu Nisan 2016'da düzenlenen 'New York Rusya Forumu'na davet etti.