KKTC'de TEKNOFEST heyecanı! Rekor katılım sağlandı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivali toplam 225 bin kişi ziyaret etti.

Etkinliğin son gününde yoğun ilgi sebebiyle girişlerde uzun kuyruklar ve trafik yoğunluğu oluştu.

Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanlarıyla beraber Bilim Sokak'ta bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuldu.

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TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

TEKNOFEST 'te Kıbrıs Türkleri ile el ele bir rekora imza atıldığını belirten Kacır, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST 'lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'de TEKNOFEST ’e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına, gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST 'e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice TEKNOFEST ’lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle."