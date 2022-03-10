GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna'dan yeni açıklama! "12 binden fazla Rus askeri öldürüldü"
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna'dan yeni açıklama! "12 binden fazla Rus askeri öldürüldü"
ABONE OL

Ukrayna'dan yeni açıklama! "12 binden fazla Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

10.03.2022 - 13:49 | | İHA
Ukrayna'dan yeni açıklama! "12 binden fazla Rus askeri öldürüldü"

Rusya, 15 gündür Ukrayna’ya yönelik devam ettirdiği saldırılarda kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılarda Rus ordusunun 12 binden fazla askeri personel, 335 tank, 1105 zırhlı askeri araç, 123 topçu atış sistemi, 29 hava savunma sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 7 insansız hava aracı kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca paylaşılan verilerin güncelleneceğini, paniğe mahal vermeyerek birlik olunması gerektiğini ve sadece resmî kaynakların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini duyurdu.

Ukrayna-Rusya savaşında dünyanın gözü Türkiye'de! Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi...
İlgili Haber
Ukrayna-Rusya savaşında dünyanın gözü Türkiye'de! Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi...
Mariupol'deki hastane saldırısında bilanço netleşti! 3 ölü, 17 yaralı
İlgili Haber
Mariupol'deki hastane saldırısında bilanço netleşti! 3 ölü, 17 yaralı
Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Çin Rusya'yı reddetti Putin Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacak...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Çin Rusya'yı reddetti Putin Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacak...
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor
İlgili Haber
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

GÜNCEL HABERLER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

Sıradaki Haber
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Sıradaki Haber
Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...

Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...

Sıradaki Haber
KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

Sıradaki Haber