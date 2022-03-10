Ukrayna'dan yeni açıklama! "12 binden fazla Rus askeri öldürüldü"

Rusya, 15 gündür Ukrayna’ya yönelik devam ettirdiği saldırılarda kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılarda Rus ordusunun 12 binden fazla askeri personel, 335 tank, 1105 zırhlı askeri araç, 123 topçu atış sistemi, 29 hava savunma sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 7 insansız hava aracı kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca paylaşılan verilerin güncelleneceğini, paniğe mahal vermeyerek birlik olunması gerektiğini ve sadece resmî kaynakların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini duyurdu.



