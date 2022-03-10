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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya’ya gelmek için yola çıktığını duyurdu. Grossi, “Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadelerini kullandı.

10.03.2022 - 11:47 |
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya’nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil Nükleer Santrallerindeki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.

 

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