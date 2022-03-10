Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Dünyayı dehşete düşüren uyarı ABD'den geldi: Rusya kimyasal silah kullanabilir...

Ukrayna'da Rus ordusuna karşı direniş devam ediyor. Ülkenin pek çok yerinden bombalama ve çatışma haberleri geliyor. İşte Ukrayna'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

10.57: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıkladığı istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki Rus konvoyunun bir haftadan fazla bir süredir çok az ilerleme kaydettiği belirtildi.

10.52: Ukrayna ordusu, Kiev bölgesindeki Borodyanka'da Rus ordusuna ait tankları imha etti.



Ukrayna ordusu, Rusya'nın 15 gündür süren saldırılarını püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ordu, Kiev'de yer alan Borodyanka'da Rus ordusuna ait tankları havadan hedef alarak imha etti.





10.50 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol’de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı. Zelenski, saldırıları kınadığını belirtti.

10.16: Türkiye, Ukrayna için bugüne kadar toplamda 23 insani yardım tırı gönderdi.



Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için Türkiye'nin gönderdiği 3 tırdaki çadırların kurulumu, Moldova İçişleri Bakanlığı ekiplerince yapıldı. Ukrayna halkı için Türkiye bugüne kadar 23 insani yardım tırı gönderirken, 7 tır ve 1 mobil aşevi de Ukrayna'ya hareket ediyor.

10.12: Rusya’nın Okhtyrka kentinde sivil yerleşimlere yönelik saldırısında 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.



Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 15’inci gününde sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece boyunca Okhtyrka kentindeki yerleşim bölgelerini ve gaz boru hattı gibi kamu hizmetlerini vurduğunu söyledi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşimlere yapılan saldırılarda 13 yaşındaki bir çocuk ve 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

10.05: Rusya'nın Ukrayna'da Harkov'da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

08.50: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mairupol'daki hastane bombalaması için 'dehşet verici' ifadesini kullandı.Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akan kanın hemen durdurulması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray da saldırıyı 'barbarca' olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 'ahlaksızlık' ifadesini kullandı.

08.10: Rusya'ya Ukrayna işgalinde açık şekilde destek veren ve saldırıları şimdiye kadar kınamayan Çin'de, medyadaki yayınlar Rus televizyonlarına birebir benziyor.

Kağıt üstündeki Donetsk yönetiminin lideri Denis Pushilin Çin resmi televizyonu CGTN'ye röportaj verdi. Savaşın bitmesini istediğini ileri süren Pushilin, sivilleri öldürenin ise Ukrayna ordusu olduğunu savundu.

Çin'de CGTN dışında bir hafta içinde başka bir kanal daha Pushilin'le röportaj yapıp yayınladı.

Çin medyasında işgalin yol açtığı yıkıma dair hiçbir haber yer almazken, Rusya'nın ele geçirdiği şehirlere gönderdiği 'insani yardımlar' haber bültenlerinde genişçe işleniyor.

08.05: Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

Associated Press (AP) foto muhabiri Evgeniy Maloletka, onlarca cesedin derin ve uzun bir çukura sırayla atılıp toprağa verildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.

İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.

08.00: ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ve diğer enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.

07.55: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden, bugün Ukrayna'daki Rus işgalini görüşecek. Liderlerin telefon görüşmesi, Beyaz Saray'ın günlük programında TSİ 18.00 olarak görünüyor.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacağını aktardı.

07.29: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna lideri Zelenski'ye Londra'nın Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını söyledi.

07.07: Ukrayna'da Rus ordusunun işgali sürerken ABD'den korkunç bir uyarı geldi.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini duyurdu.

'Hepimizin tetikte olması gerekiyor' diyen basın sekreteri Jen Psaki, Rusya'nın ABD biyolojik silah laboratuvarları ve Ukrayna'da kimyasal silah geliştirme konusundaki iddialarının ise 'akıl almaz' olarak tanımladı.

Psaki, 'Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silahlar kullanması veya bunları kullanarak bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmesi ihtimaline karşı tetikte olmalıyız' ifadelerini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre, batılı bir yetkili, 'Endişelenmek için iyi nedenlerimiz var' dedi. Bunun Kiev'i hala ele geçiremeyen Moskova'nın son hamlesi olabileceği belirtiliyor.

06.45: ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya MİD-29 savaş uçağı transfer etme fikrini desteklemediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferini desteklemediğini söyledi. Kirby yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Polonya'lı mevkidaşı Mariusz Baszczak ile Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı hakkında görüştünü ve bu görüşme sırasında ABD'nin Polonya'nın aksine savaş uçaklarının Ukrayna'ya transfer edilmesi konusundaki kararı desteklemediğinden bahsedilğini belirtti.

06.33: ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefiklerine 13.6 milyar dolarlık ABD yardımını onayladı. Kararın hafta sonuna kadar Senato'dan da onay alması bekleniyor.

06.26: Rusya'nın ABD Büyükelçisi, ABD'yi eski Sovyet cumhuriyetlerinde yürüttüğü askeri ve biyolojik faaliyetlerini son vermeye çağırdı.

03.57: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Ukrayna'ya ek güvenlik ve insani desteği görüştüklerini söyledi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD savunma bakanı Lloyd Austin'in Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Ukrayna ordusuna sürekli savunma güvenliği yardımı sağlanması konusunda da görüştüğü belirtildi.

03.50: Viyana'da şansölye Karl Nehammer ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan başbakan Mateusz Morawiecki "Rus ordusu düzenli olarak savaş suçları işlemekte ve bunları belgeleriyle ortaya koyacağız. Finansmanı petrol ve doğalgazdan gelen savaşın oksijenini kesmek ve Putin'in savaş makinesini durdurmak zorundayız." diye konuştu.

01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

01.00: Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Rusya’daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

00.45: İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.

23.43: Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır." dedi. Ayrıca Sözcü Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" açıklaması yaptı.