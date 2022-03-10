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DünyaRusya Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu: 2'si çocuk 4 ölü
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Rusya Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu: 2'si çocuk 4 ölü

Rusya'nın Ukrayna'da Harkov'da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

10.03.2022 - 10:36 |
Rusya Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu: 2'si çocuk 4 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 15. güne girildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Harkov'a bağlı Slobozhanske yerleşim yerinde gece saatlerinde bir konut Rus ordusu tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Harkov'un merkezinde yer alan bir alışveriş merkezi de Rus ordusu tarafından vuruldu. Bina kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

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