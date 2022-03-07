GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı
ABONE OL

Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı

Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

07.03.2022 - 07:39 |
Ukrayna, gıda kıtlığı riskine karşı bazı ürünlerin ihracatını askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna hükümetinden, ülkede gıda kıtlığı yaşanma riski nedeniyle bazı gıda maddelerinin ihracatına ilişkin yeni bir karar geldi. Kiev hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle ülkede gıda kıtlığı riskine karşın, bazı gıda ürünlerinin ihracatının askıya alınmasına karar verildiği ifade edildi. Kiev hükümeti, "et, çavdar, yulaf, karabuğday, şeker, darı ve tuz" ihracatının durdurulacağını, buğday, mısır, kümes hayvanları, yumurta ve yağ ihracatına ise ancak Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'n onay vermesinin ardından izin verileceğini kaydetti.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi sağlamalıyız. Hükümet, üretimleri için bir dizi sosyal açıdan önemli mal ve hammaddenin ihracatını kısıtlama kararı aldı. Gıda güvenliğinin kontrolü şu anda Ekonomi Bakanlığı'nın önceliklerinden biridir" dedi.

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi
İlgili Haber
Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi
Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı
İlgili Haber
Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı
Zelenskiy: Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz
İlgili Haber
Zelenskiy: Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz
Rusya bombalıyor, Ukrayna direniyor! Savaş bölgesinden son dakika gelişmeleri... Havalimanı tamamen kullanılmaz hale geldi
İlgili Haber
Rusya bombalıyor, Ukrayna direniyor! Savaş bölgesinden son dakika gelişmeleri... Havalimanı tamamen kullanılmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLER

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sıradaki Haber
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Sıradaki Haber
TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

Sıradaki Haber