GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaAzerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi
ABONE OL

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına düzenlenen hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını duyurdu.

07.03.2022 - 07:37 |
Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkov kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Bakanlık, hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını ve bir konsolosluk memuruna ait bir otomobilin ise hasar alarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Düzenlenen saldırıda Fahri Konsolosluk personelinden ölen veya yaralanan olmadığını ve personelin şu anda güvenli bir bölgede olduğunu belirten Bakanlık, saldırının detaylarına ise değinmedi.

Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı
İlgili Haber
Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı
Zelenskiy: Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz
İlgili Haber
Zelenskiy: Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz
Rusya bombalıyor, Ukrayna direniyor! Savaş bölgesinden son dakika gelişmeleri... Havalimanı tamamen kullanılmaz hale geldi
İlgili Haber
Rusya bombalıyor, Ukrayna direniyor! Savaş bölgesinden son dakika gelişmeleri... Havalimanı tamamen kullanılmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLER

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sıradaki Haber
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Sıradaki Haber
TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

Sıradaki Haber