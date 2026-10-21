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İstanbul'da uyuşturucu sevkiyatına büyük darbe! Kilolarca ele geçirildi

21.10.2026 - 16:53Güncellenme Tarihi:
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Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul'da uyuşturucu sevkiyatına büyük darbe! Kilolarca ele geçirildi

İstanbul Esenyurt’ta polisin düzenlediği operasyonda 98,5 kilogram uyuşturucu, bir el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Uyuşturucuyu yemek dağıtımı yapıyormuş gibi taşıdığı belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda, bir kurye gibi yemek dağıtımı yapan görevli süsü veren şüpheli A.Y. (24) ve Y.T.Ö (23), beraberinde 86 kilogram skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Çalışmalarda şüphelilerin bağlantılı olduğu zula adresleri ve araçları tespit edildi. Söz konusu adreslere de operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 12 kilo 500 gram daha uyuşturucu madde, biri el bombası ve biri el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere 2 bomba ele geçirdi. Baskında, D.G.E. (23) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda nefes kesen anlar ise polis kamerasına yansıdı.
Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden A.Y. ve Y.T.Ö sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Patlayıcı maddeler ve uyuşturucularla yakalanan D.G.E.'nin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

KURYE GÖRÜNÜMLÜ DAĞITIM

Polis soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin bir kurye gibi uyuşturucu maddeleri yemek dağıtımı süsü vererek teslim etmeyi denediği anlaşıldı. Esrar maddelerini kapalı koliler içerisinde naklederek takipten kurtulmaya çalışan zanlılar, polis atlatamadı.

Şüphelilerin 2 ayrı adrese el bombası ve EYP ile düzenek kurdukları anlaşıldı. Söz konusu patlayıcılar düzenlenen operasyonlarda ele geçirilirken, faillerin, el yapımı patlayıcıyı gizlemek için bir ipe bağladıkları EYP'yi binanın asansör boşluğundan aşağı sarkıttıkları belirlendi. Polisin, bu özel düzeneğe titiz çalışma sonucunda ulaşarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

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