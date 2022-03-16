Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çekya, Slovenya ve Polonya Başbakanları ile görüştü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Rus saldırısı altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelmişti. Liderler, Zelensky ve başbakan Denys Shmyhal ile görüşme gerçekleştirerek, AB'nin desteğini bizzat Ukrayna temsilcilerine bildirdi. Görüşmesinin sonra ermesinin ardından Başkan Zelenskiy, 3 ülkenin Başbakanları ve Polonya Başbakan Yardımcısı Kaczynski masaya yatırılan konuların detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"İşgal sırasında Avrupa ülkelerinin liderlerinin bizi terk etmemesine çok sevindim"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'ya verilen destekten ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başladı. Zelenskiy, "Ukrayna için bu zor zamanda Kiev'e yaptığınız ziyaret, desteğinizin güçlü bir kanıtıdır. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. İşgal sırasında Avrupa ülkelerinin liderlerinin bizi terk etmemesine, yanımızda olduklarını göstermelerine çok sevindim. Böyle komşularla gerçekten kazanacağımızdan eminim. En önemlisi bugün yanımızda olan ve AB'deki geleceğimizin tam garantörü olan insanlara güvenimiz tamdır. Yüzde yüz bahsettiğimiz her şeyin gerçekleşeceğinden eminiz. Ülkemiz ve geleceğimiz için bu hedeflere ulaşacağız. Bu bizim tarafımızdan mutlak bir güvendir. Bu, Rusya’nın topraklarımıza yönelik geniş çaplı işgali nedeniyle birçok büyükelçinin bile Ukrayna'yı terk ettiği ve harika, bağımsız ülkelerinin liderleri olan bu insanların korkmadığı bir zamanda belirleyici bir konumdur. Kaderimizden daha çok korkuyorlar ve bizi desteklemek için buradalar ve bu çok güçlü, cesur ve dostane bir adım" ifadelerini kullandı.

"Avrupa sizin yanınızda"

Basın toplantısında söz alan Çekya Başbakanı Fiala yaptığı açıklamada ise, Ukrayna'ya yönelik destek mesajları vererek, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğuna dikkat çekti. Fiala, "Mücadelenize ve ülkenize desteğimizi göstermek için buradayız. Hayatlarınız, aileleriniz ve ülkeniz için savaşıyorsunuz. Fakat sizin de özgürlüğümüz için savaştığınızı biliyoruz. Ziyaretimizin temel amacı, yalnız olmadığınızı ifade etmektir. Ülkemiz sizin yanınızda. Avrupa sizin yanınızda" dedi.

"Ukrayna’yı, AB'ye davet etmek istiyoruz. Sizi asla bırakmayacağız"

Polonya Başbakanı Morawiecki yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendisini etkin bir şekilde savunması için elinde daha fazla silah bulundurması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında Zelenskiy'e güvence de veren Polonya Başbakanı Morawiecki, "Çocuklarınız, anneleriniz ve eşlerinizin güvende, sizi asla yalnız bırakmayacağız. Acımasız saldırılara karşı mücadelenizi takdir ediyor ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. İşgal sona ermeli ve Ukrayna'ya en kısa sürede AB üye ülke statüsü verilmeli. Ukrayna'nın çok hızlı bir şekilde AB'ye aday olmasını istiyoruz, Ukrayna’yı, AB'ye davet etmek istiyoruz. Sizi asla bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki sadece kendi özgürlüğünüz ve güvenliğiniz için değil, aynı zamanda bizim için de savaşıyorsunuz" ifadelerini kaydetti. Basın toplantısında Polonya Başbakan Yardımcısı Kaczynski ise, "Bir NATO barışı koruma misyonuna veya daha geniş bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu misyonun Ukrayna’da savunma faaliyetinde bulunması gereklidir" dedi.

"Ukrayna bir Avrupa ülkesidir"

Slovenya Başbakanı Jansa açıklamasında, Ukrayna'nın da bir Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekerek, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı desteğin altını çizdi. Jansa, "Yıkılmaz bir Rusya efsanesini yok etme mücadelenize olan hayranlığımızı ifade etmek için buradayız. Sadece vatanlarını değil, aynı zamanda temel Avrupa değerlerini de savunuyorsunuz. Size yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın şu anda en çok silah yardımına ihtiyacı olduğunun farkındayız. Ayrıca, mücadelenize ve egemenliğinize destek olarak AB'nin desteğini size iletmek istiyoruz. Size cesur olmanızı söylemek için buradayız, Ukrayna bir Avrupa ülkesidir ve Ukrayna'nın bir AB ülkesi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. AB aday ülke statüsünü destekliyoruz. Ukrayna'nın şu anda Avrupa değerlerini en çok savunan ülke olduğuna inanıyoruz. AB ülkelerindeki atmosferin önemli ölçüde değiştiğini ve Avrupa başkentlerinin sokaklarında yüz binlerce insanın sizi desteklediğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakan Morawiecki, Kiev'e ulaştıktan sonraki ilk sosyal medya paylaşımında Ukrayna'da yaşanan savaşın sona ermesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Morawiecki, "Bu trajediyi en hızlı şekilde sonlandırmamız gerekiyor. Savunmasız sivillere saldıran, Ukrayna'daki kentleri ve hastaneleri bombalayan acımasız bir tiranın sebep olduğu bir savaş yaşanıyor. Fakat burada savaşın mahvettiği Kiev'de tarih yazılıyor. AB'nin Ukrayna'ya destek mesajını ulaştırmak için bugün buradayız" ifadelerini kaydetmişti.