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Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulması fikrine olumlu baktıklarını ifade ederek, "Şu anda gerçekten tartışılan ve gerçek bir uzlaşma olarak görülebilecek seçenek bu" dedi.

16.03.2022 - 14:54 |
Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna-Rusya müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'nın Avusturya veya İsveç gibi askerden arındırılmış bir ülkeye dönüştürülmesinin "uzlaşma" olarak kabul edilebileceğini söyleyerek, "Şu anda gerçekten tartışılan ve gerçek bir uzlaşma olarak görülebilecek seçenek bu" ifadelerini kullandı.

Peskov, Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelerin gündeminin yaptırımlar konusunu da içerdiğini belirterek, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Gerçekten bu müzakerelerde yaptırımlar konusuna değiniliyor. Ancak şimdi herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Yaptırım tepkisi

Dünyadaki tüm ülkelerin Rusya'yı hedef alan "yaptırım kervanına" katılmadığını vurgulayan Peskov, Washington yönetiminin bu dönemde diğer devletler üzerindeki baskısının daha önce görülmemiş bir boyutta olduğunu savundu. Peskov, "ABD bugünlerde dünyanın birçok ülkesine benzeri görülmemiş bir baskı uyguluyor. Ülkelerin büyük çoğunluğu bu baskı altında eziliyor ama ezilmeyen ve egemenlik pozisyonunu daha dengeli kuran ülkeler de var. Bunu açıkça ilan ediyorlar. Üzerlerindeki herhangi bir baskıyı kabul edilemez buluyorlar" dedi.

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