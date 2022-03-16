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NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de gerçekleştirilen olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılıyor.

16.03.2022 - 13:17 | | BRÜKSEL (İHA)
NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

NATO Savunma Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya’nın Ukrayna saldırıları sonrası gelişmeleri ele almak için toplanıyor. Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil ettiği olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerel saat ile 16.00’da (TSİ 18.00) basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

“Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor”
Stoltenberg olağanüstü NATO Savunma Bakanları toplantısının açılış konuşmasında Rusya’nın Ukrayna saldırılarına değinerek, “Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları, Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor. Uzun yıllar boyunca NATO müttefikleri, binlerce Ukrayna askerine eğitim verdi ve Ukrayna'ya kendi savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için çok sayıda önemli ekipman sağladı. Rus işgalinin başlangıcından bu yana müttefiklerimiz cesur Ukrayna halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine desteğini askeri teçhizatla, insani ve mali yardımla ayrıca mültecilere barınak sağlayarak gösterdi. Bugün, Ukrayna’yı desteklememiz çok önemli” dedi.

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