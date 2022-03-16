Rusya, Zaparojya kentinde ilk kez sivil noktaları hedef aldı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Zaparojya Valisi Oleksandr Staruk yaptığın açıklamada, Rusya'nın saldırıların başlangıcından bu yana Zaporijya kentinde ilk kez sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti. Vali Staruk, “Şehrimizde ilk kez sivil noktalar hedef alındı. İyi bir sabaha uyanmadık. Roketler tren istasyonu bölgesini vurdu. Resmi bilgilere göre hayatını kaybeden olmadı. Diğer bir roket de botanik bahçe bölgesine düştü" bilgisini paylaştı.



Staruk ayrıca aralarında 772 çocuğun olduğu 3 bin 207 kişinin gece saatlerinde Mariopol’den Zaporojya'ya ulaştığını kaydetti.