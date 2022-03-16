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Dünyaİmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti! Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:
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İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti! Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Rus birliklerinin arasına girmek imkansız gibi görünürken Çinli muhabir Lu Yuguang kendine özel bir erişim açmış gibi görünüyor. Yaptığı haberler için Rus hükümetinden birçok ödül alan Çinli muhabir Ukrayna hakkında yaptığı yorumlarla eleştiri oklarının hedefinde...

16.03.2022 - 13:38 |
İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti! Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

Ukrayna - Rusya savaşında 21 gün geride kaldı. 3 haftadır dünyanın birçok yerinden gazeteci bölgeden gelişmeleri aktarmak için zorlu bir çaba veriyor ancak içlerinden biri Rus birlikleri arasında özel bir yer kazanmışa benziyor.

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

RUS ASKERLERİ ARASINA GİREBİLEN TEK GAZETECİ
Çin'in haber kanalı Phoenix TV'den Muhabir Lu Yuguang, şimdiye kadar Rus askerlerinin arasına girip röportaj yapabilen tek yabancı gazeteci. Çatışmanın Rusya tarafına özel erişim elde ettiği görülen Lu, 3 haftadır yerel yetkililerin binlerce insanın öldürüldüğünü söylediği Mariupol da dahil, Rus saldırısı altındaki birçok şehirden haberler yayınladı.

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

"MARİUPOL'DA ÖN SAYFLARDAYIM, ZAFER GENİŞLİYOR"
Lu, geçtiğimiz günlerde yanından geçen Rus tanklarının gürültüsü eşliğinde yaptığı yayında, "Mariupol'da ön saflardayım" diyor ve 'sekiz yıldır savaştığı' için gergin olmadığını söyleyen bir Rus askeriyle röportaj yapıyor.

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Savaşın ilk günlerinde ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin ile bir röportaj gerçekleştiren Çinli muhabir, Donetsk savaşçılarının Ukrayna güçleriyle karşılaştırılamayacağını, ancak Rus güçlerinin yardımıyla Ukrayna'nın doğusundaki milislerin 40 yerleşim alanını özgürleştirdiğini belirtiyor ve ekliyor; 'zafer giderek genişliyor'

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Çinli muhabir Lu'nun bu açıklamaları, Ukraynalı kadınları nesneleştiren yorumları ve Rus dezenformasyonunu içeren haberleri kendi ülkesi dahil birçok ülkede eleştirilere neden oldu.

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ
Peki Çinli muhabirin yayınları neden bu kadar olağandışı? Rusya savaşın başladığı ilk günden itibaren Ukrayna'nın aksine daha izole bir tavır sergiliyor. Kremlin, Batı medyasını sık sık 'yalan haberler' yapmakla suçlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde 'sahte haberler' için 15 yıl hapis cezası öngören bir yasayı imzaladı.

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Putin'in kararı sonrası bölgedeki operasyonları sona erdirmek zorunda kalan yabancı kuruluşların aksine Çinli muhabirin bu derece erişime sahip olması büyük bir tezat oluştururken aynı zamanda Moskova ve Pekin arasındaki işbirliğinin boyutuyla ilgili tartışmaları da alevlendirdi.

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

ÇİN RUSYA DESTEĞİNİ DENGELEMEYE ÇALIŞIYOR
Rusya'nın Ukrayna'da savaşa girmesine sadece günler kala iki hükümetin başkanları Kış Olimpiyatları kapsamında bir araya gelmiş ve 'sınırsız ortaklık' anlaşması imzalamıştı. Hatta bu süreçte Pekin'in işgalden haberdar olduğu iddiaları gazete manşetlerini süslemişti.

İşgalin başlaması ile Pekin dünyadan gelen olağanüstü tepkiler sonrası geri adım atmak zorunda kaldı ve şu anda Moskova'ya verdiği desteği dengelemek için mücadele ediyor. Çatışmada tarafsız bir pozisyon sürdürdüğünü iddia eden Çin, Rusya'nın eylemini bir işgal veya savaş olarak etiketlemeyi reddediyor ve 'özel askeri operasyon' ifadesini kullanıyor. Çin aynı zamanda Ukrayna'da yaşanan çatışmalar için ABD ve NATO'yu suçlayarak Batı karşıtı söylemlerini güçlendiriyor.

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

HABERLERİ İÇİN RUS HÜKÜMETİNDEN ÖDÜLLER ALDI
Lu Yuguang Çin'de tanınmış bir gazeteci. Çalıştığı kurum Phoenix TV'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre Lu, Halk Kurtuluş Ordusu'ndan eski bir donanma subayı.

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Moskova'da uzun yıllar yaşayan Lu, Rus askeri koruması altında Çeçen savaşı da dahil bir çok çatışmada yer aldı. Yaptığı haberler nedeniyle Rus hükümeti ve ordusundan çok sayıda ödül alan muhabir Rusya'daki istihbarat figürleriyle iyi ilişkileri olduğunu kabul ediyor.

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

RUSYA OLUMSUZ HABER YAPMAYACAĞINI BİLECEK KADAR İYİ TANIYOR
Soas Çin Enstitüsü müdürü ProfSteve Tsang, Lu'nun Rusya ile olan kişisel bağlantısı veya Çin'in hükümetine verdiği genel destek sayesinde Rus birliklerine erişim sağlayabildiğini belirtti ve ekledi;
“Rus güçleri çabalarını olumlu bir şekilde tasvir edeceğinden emin olmadıkça, hiçbir yabancı gazetecinin Rus kuvvetlerine yaklaşmasına izin vermez. Lu'nun Rus birliklerine adeta gömülü olduğu gerçeği, Rus yetkililerin onu Rusya hakkında olumsuz bir şey yazmayacağından emin olacak kadar iyi tanıdığını gösteriyor.”

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