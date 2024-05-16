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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.

16.05.2024 - 00:11 |
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

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