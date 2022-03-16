Zelenski 'acil' diyerek çağrıda bulundu! 'Hava sahasını kapatın'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Rusya sadece bize değil, bizim toprağımıza değil değerlerimize karşı da savaş ilan etti. Özgür yaşama hakkımıza, kendi ülkemizde yaşama hakkımıza savaş ilan etti ve mutluluk isteğimize ulusal hayallerimize savaş ilan etti.

Şanlı tarihinizde bazı sayfalar var ki Ukraynalıların şu anda yaşadıklarını anlayabilirsiniz, size ihtiyacımız olduğunu anlayabilirsiniz. Pearl Harbor’u hatırlayın, nasıl hava kararmıştı uçaklar saldırmıştı, 11 Eylül’ü hatırlayın korkunç bir saldırıydı ve kimse bunu beklemiyordu. Bizim ülkemiz bunu her gün yaşıyor şu anda.

3 haftadır Ukrayna şehirleri vuruluyor. Rusya Ukrayna semalarını bir ölüm yuvasına çevirdi. Rus güçleri çoktan neredeyse bin füze fırlattı Ukrayna’ya.

Hava sahasını kapatın, Rusya o zaman şehirlerimizi terörize edemeyecek eğer bu çok fazla ise bizim hava savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğunu da alternatif olarak söyledik.

Şunu da biliyorsunuz, elinizde bu uçaklar var ve dünyadalar ama Ukrayna semalarında uçmuyorlar şu anda halkımızı korumuyorlar. Benim de buna ihtiyacım var gökyüzünü korumak zorundayım acilen yardımınıza ihtiyacım var.

Ukrayna size minnettar, ABD’nin verdiği muazzam desteğe minnettar. Yaptığınız her şeye müteşekkiriz. Başkan Biden’a da minnettarım, gerçekten içinden gelerek demokrasiyi savunuyor.

Şimdi size daha da fazlasını yapmanız için çağrı yapıyorum, yeni yaptırım paketleri her hafta sürekli gelmedi ta ki Rus savaş makinesi durana kadar. ABD’ye çağrımız Rusya’daki tüm siyasetçilere yaptırım uygulaması. Hala bu saldırıdan sorumlu olanlarla ilişkisini kesmeyen herkese yasak getirin.

Tüm iştirakler Rusya pazarından derhal çıkmalı çünkü şu an bizlerin kanı ile doluyor orası.

Ruslar tek bir kuruş bile alamamalı, çünkü o kuruşlar Ukraynalıları öldürüyor. Tüm ABD limanları Rus ürünlerine kapatılmalı. Barış gelirden daha önemlidir ve bu prensibi tüm dünyada korumak zorundayız.