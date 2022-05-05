Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ölümünü dünyaya duyurdu: Rusya bedelini ödeyecek...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 71. güne girildi. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor.

Savaşta iki ay geride kalırken Ukrayna'daki can kayıpları da giderek artıyor.

ZELENSKİ BİZZAT DUYURDU: HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı Gazeteci Oleksandr Makhov’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında." diye sözlerine başlayan Zelenski, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki İzium kenti yakınlarında öldüğü belirtilen genç adam hakkında şunları söyledi;

"Ukrayna ve Dom TV kanallarındaki haberlerini eminim görmüşsünüzdür. Kendisi vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı. Rusya bu ölümün sorumluluğunu üstlenecek, bedelini ödeyecek. Ukrayna için zafer kazanacağız"





GAZETECİLİĞİ BIRAKIP ORDUYA KATILMIŞTI

Makhov, Rusya ile savaşın başlangıcında askerlik hizmeti için gönüllü olmadan önce Ukrayna televizyonunda canlı yayın muhabiriydi. Savaşın başlaması ile gazeteciliği bırakıp orduya katılmıştı.





NİŞANLISINA 'İYİLEŞECEĞİM' DİYE SÖZ VERMİŞTİ

28 Nisan'da şarapnel parçası çarpması sonucu yaralanan Makhov Facebook'tan fotoğrafını paylaşarak nişanlısı Anastasia Blyshchyk'a düğünden önce iyileşeceğinin sözünü vermişti.

Makhov'un nişanlısı ölüm haberinin ardından Facebook'tan yaptığı yürek burkan paylaşımda, 'İnanamıyorum. O yaşıyor, lütfen bana bunun bir hata olduğunu söyleyin' dedi.





2015 YILINDA DA ÇATIŞMALARA KATILMIŞ

Markhov'un mesleğine ara verip ülkesi için savaşması bir ilk değildi. Genç adam daha önce de 2015 yılında Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılarla çatışmalara girmişti.

Mevcut çatışmanın başlamasından kısa bir süre önce Coffee or Die Magazine'e konuşan Markhov "Bir gazeteci olarak yaptıklarımın yeterli olmadığını hissettim ve bir asker olarak düşmanla savaşmak istedim. Bir gazeteci olarak ölebileceğini biliyorsun. Karşı tarafın seni öldürebileceğini biliyorsun ama aynı zamanda hedef olmadığını da hissediyorsun. Öte yandan bir asker olarak düşmanın seni öldürmek istediğini biliyorsun. Seni öldürmeye çalışıyorlar. Bu çok farklı bir duygu. Yeniden savaşa gitmeye hazırım." demişti.

SAVAŞTA HAYATINI KAYBEDEN 8. GAZETECİ

Ölümü ile Ukrayna'yı yasa boğan Makhov’un, 2 aydan daha uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden 8. gazeteci olduğu öğrenildi.