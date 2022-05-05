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DünyaKolombiya'da narcos operasyonu! "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga ABD'ye iade edildi
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Kolombiya'da narcos operasyonu! "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga ABD'ye iade edildi

Güney Amerikda ülkesi Kolombiya, uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nu ABD'ye iade etti.

05.05.2022 - 12:37 |
Kolombiya'da narcos operasyonu! "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga ABD'ye iade edildi

Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de ise bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirildi.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

"Otoniel", Ekim 2021'de yakalanmadan önce ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronuydu. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Medellin uyuşturucu kartelinin eski liderine atıfta bulunarak Otoniel, "sadece Pablo Escobar ile karşılaştırılabilir" dedi.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Kolombiya Yüksek Adalet Divanı Ceza Dairesi'nin uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silahlı örgüt kurmaktan hüküm giyen Otoniel'i ABD'ye iade kararının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, bir kutlama konuşması gerçekleştirdi.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 23 Ekim 2021'de "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu. ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

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Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

Kolombiyada narcos operasyonu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga ABDye iade edildi

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