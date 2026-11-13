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Rize'de yol ortasında patladı: Ulaşıma kapatıldı

13.11.2026 - 17:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)

Rize'de yol ortasında patladı: Ulaşıma kapatıldı

Rize'de elektrik dağıtım şirketinin çalışmaları sırasında içme suyu isale hattı patladı. Bölgede çalışma başlatırken, Rize-Güneysu kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

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Engindere Mahallesi'nde özel elektrik dağıtım şirketinin yürüttüğü çalışma sırasında Güneysu kara yolundan geçen Andon içme suyu isale hattına ait boru patladı. Tazyikli suyun etkisiyle Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu yönünde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda görevli sevk edildi. İş makineleriyle yolda onarım çalışması başlatılırken, Rize Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yolu ulaşıma kapatarak sürücülerin güvenliğini sağladı. Bölgede isale hattı ve yolu onarma çalışmaları sürerken, ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan çalışmalar dron kamerasıyla havadan kaydedildi.

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