Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı! Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta çatışmalar devam ediyor. Rusya’nın Mariupol’de sığınak olarak kullanılan bir tiyatroyu vurduğu saldırının ardından sığınakta kaç kişinin olduğu ve kaç can kaybının yaşandığı da büyük bir merak konusuydu. Yapılan incelemelerden sonra açıklanan bilanço gerçeğin tahmin edilenden de korkunç olduğunu ortaya koydu. AB, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yaptırım planlıyor. Rus ordusu, Harkov’daki Gorki Parkı’nı vurdu.
Ukrayna'da Rus ordusunun işgalinde 71. güne girildi. Savaş bölgesinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Ukrayna-Rusya savaşındaki son dakika haberleri...
Rus güçleri 16 Mart'ta, Mariupol'daki Donetsk Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nu, şok edici bir saldırıyla bombaladı. Yaşananlar dünyayı dehşete düşürdü ve Rusya bu saldırı sonrasında neredeyse tüm devletler tarafından kınandı.
Ukrayna hükümeti ise saldırının ardından bir Savaş suçları soruşturması başlattı.
Bir bomba sığınağı olarak kullanılmasının yanı sıra, tiyatro, kuşatılmış şehirden tahliyelerin başlaması aşamasında bölgeden kaçmak isteyen insanlar için bir toplanma noktası haline gelmişti.
VURULMAMAK İÇİN BAHÇEYE ‘ÇOCUK’ YAZMIŞLARDI
Saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, tiyatrodaki bir set tasarımcısı, bombardımanı önlemek amacıyla binanın dışında Kiril harfleriyle "ÇOCUKLAR" kelimesini iki tarafa yazmak için beyaz boya kullandı.
Hayatta kalanlar, bombaların patlama anında tiyatronun içinde yaklaşık 1.000 kişi olduğunu tahmin ediyorlardı, ancak birçoğu çıkışa sadece yaklaşık 200 kişinin ulaşabildiğini söyledi.
AP'ye göre, tüm tanıklar, en az 100 kişinin, binanın hemen dışında kurulan mutfak kısmında bulunduğunu ve hiçbirinin patlamadan kurtulamadığını söyledi.
Görgü tanıkları, Rusya'nın Mariupol tiyatrosunu yıkması ve sonrasında cesetlerden kurtulmaya çalıştığı iddiasının, savaş suçlarını "gizlemeye" çalıştıklarının bir işareti olabileceğine inanıyor.
SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU SİVİL KATLİAMI!
Associated Press’in yürüttüğü soruşturmaya göre saldırıda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. Bu ise belirtilen önceki ölü sayısının neredeyse iki katı. Böylece Mariupol tiyatrosu saldırısı savaşta sivillere yönelik en ölümcül saldırı oldu ve bir seferde en çok sivilin hayatını kaybettiği saldırı olarak savaşla ilgili kayıtlara girdi.
Araştırma, o gün tiyatronun içinde olanları yeniden canlandırmak için 23 kurtulanın, tahliyelere yardımcı olan çok sayıda görevli ve binaya aşina olan insanların tanık ifadelerini kullandı.
Saldırıdan önce, tiyatrodaki insanlar, kubbeli bir tavanın hemen altında bulunan tiyatronun sahnesinde toplanmaktan kaçındılar; burada kendilerini canlı birer hedef tahtası gibi hissetmişlerdi.
AP'nin bildirdiğine göre, bunun yerine, köpekler ve kediler sahnede tutuldu. Saldırı gerçekleştiğinde ise içerideki herkes artık birer hedef haline gelmişti.
BİNA TAMAMEN YIKILDI
Son verilere göre mayıs ayı itibariyle, Rus kuvvetleri etrafındaki alanı kontrol ettiği için tiyatro tamamen yıkıldı.
Bir AP videosu, ağır ekipmanların kalan molozları daha da tahrip ettiğini gösterirken, Rus devlet medyasının, tanıkların anlattıklarına rağmen, kalıntıların içinde hala hiçbir ceset göstermediği bildiriliyor.
İçeride neredeyse hiç ceset bulunmaması, bazı tanıkların yüzlerce cesedin Rus askerleri tarafından yakıldığı veya çıkarıldığı konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu.
Bombalamadan kurtulan Maria Kutnyakova, AP'ye verdiği demeçte, "Şehri ele geçirmek için değil, onu yok etmek için geldiler" dedi ve ekledi "Mariupol'da gerçekte kaç kişinin öldüğünü, suçlarını gizlemeye çalışıyorlar."
SAVAŞ SUÇLARINI GİZLİYORLAR
Rusya'nın bu tür eylemleri, ordusunun savaş suçlarını örtbas edebileceğinin sinyalini ilk kez vermiyor. Nisan ayında Mariupol belediye meclisi, Rus güçlerini sivil cesetleri yakmak için mobil krematoryumlar kullanmakla suçlamıştı.
Belediye meclisi, Rusya yönetiminin, Buça'daki yüzlerce sivil ölümüne yönelik öfkenin ardından "Mariupol'de, Rusya ordusu tarafından işlenen suçlara dair tüm kanıtların imha edilmesini emrettiğini" söyledi. Geçen ayki uydu görüntüleri, Mariupol'un dışında en az iki toplu mezar alanı olduğunu göstermişti.
Avrupa Parlamentosu'nun Starzburg'daki Genel Kurul oturumu sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıkladığı ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi dahilinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesinin önerildiği iddia edildi. AB içinde ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomat, AB Komisyonu'nun Rus Ortodoks Kilisesi Patriğini doğrudan yaptırımlara dahil etmeye hazırlandığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı “dinime bir temizlik operasyonu” olarak nitelendirdiği belirtilen Kirill'in Avrupa'daki mal varlığının dondurulmasını ve seyahat yasağını içeren yaptırımın kabul edilmesi için AB ülkelerinin onay vermesi gerekiyor.
Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüye düzenlediği füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, saldırı anında köprü üzerinde araçların seyir halinde olduğu görülürken, saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Ukrayna Demiryollar Şirketi Genel Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından dün yapılan füze saldırılarında tren yolu hattının tamamen zarar gördüğünü duyurdu. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca, ana yolların ve şehrin altyapısının da hasar gördüğü açıklandı.
Ukrayna basını, Rus ordusunun saldırılarını aralıklarla sürdürdüğünü ve kent yönetiminin saldırıların ardından kesin hasar konusunda kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.
Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikası, Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırıya ait görüntüler, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sözde İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntünün hangi tarihte kaydedildiği net olmasa da, 3 Mayıs’tan sonra kaydedildiği tahmin ediliyor.
Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal’da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.
Ukrayna tarafı ise daha sonra fabrikadaki Ukrayna güçleri ile iletişimin yeniden sağlandığını belirtti. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi girişimleri ile dün 156 kişi otobüslerle Ukrayna’nın Zaporijya kentine tahliye edilmişti. Fabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor.
Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda kentteki ünlü Gorki Parkı’nı vurdu. Parkın vurulma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'nden Sergey Bolvinov dün yaptığı açıklamada, “Bugün Gorki Parkı tekrar bombalandı ve Dinamo Stadyumu hasar aldı. Bildiğiniz gibi, Rus birlikleri ‘sadece askeri hedefleri’ vuruyor” ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Ukrayna’yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, “Karadeniz Filosu’na bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz'den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı” denildi. Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, bir ülke daha büyükelçiliğini Ukrayna’nın başkenti Kiev’e taşıdı. İsveç'in Ukrayna Büyükelçisi Tobias Thyberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşındığını duyurarak, “Büyükelçilik ekibi, Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kahraman vatandaşlarını ülkelerinin ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunurken desteklemek için ait olduğu yere Kiev'e geri döndü” dedi.
İsveç, Ukrayna’da büyükelçiliğini Kiev'e taşıyan son diplomatik misyon olurken, geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 27 ülkeden diplomatik misyonların Kiev'de yeniden faaliyete geçtiğini belirtmişti.
İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa, Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açılma planlarını açıklarken, ABD ise, Ukrayna Büyükelçiliğini koşulların izin vermesi halinde bu ayın sonuna kadar Kiev'e taşımayı planladıklarını ifade etmişti.
Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna Büyükelçisinin ve bazı personellerin geçtiğimiz cumartesi Kiev’e döndüğü ve büyükelçiliğin 9 Mayıs’ta diplomatik operasyonlara başlayacağı aktarıldı.