Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı! Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU SİVİL KATLİAMI!

Associated Press’in yürüttüğü soruşturmaya göre saldırıda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. Bu ise belirtilen önceki ölü sayısının neredeyse iki katı. Böylece Mariupol tiyatrosu saldırısı savaşta sivillere yönelik en ölümcül saldırı oldu ve bir seferde en çok sivilin hayatını kaybettiği saldırı olarak savaşla ilgili kayıtlara girdi.