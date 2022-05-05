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DünyaUkrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı! Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...
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Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı! Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta çatışmalar devam ediyor. Rusya’nın Mariupol’de sığınak olarak kullanılan bir tiyatroyu vurduğu saldırının ardından sığınakta kaç kişinin olduğu ve kaç can kaybının yaşandığı da büyük bir merak konusuydu. Yapılan incelemelerden sonra açıklanan bilanço gerçeğin tahmin edilenden de korkunç olduğunu ortaya koydu. AB, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yaptırım planlıyor. Rus ordusu, Harkov’daki Gorki Parkı’nı vurdu.

• 05 Mayıs 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ukrayna'da Rus ordusunun işgalinde 71. güne girildi. Savaş bölgesinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Ukrayna-Rusya savaşındaki son dakika haberleri...

2Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Rus güçleri 16 Mart'ta, Mariupol'daki Donetsk Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nu, şok edici bir saldırıyla bombaladı. Yaşananlar dünyayı dehşete düşürdü ve Rusya bu saldırı sonrasında neredeyse tüm devletler tarafından kınandı.

3Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ukrayna hükümeti ise saldırının ardından bir Savaş suçları soruşturması başlattı.

4Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Bir bomba sığınağı olarak kullanılmasının yanı sıra, tiyatro, kuşatılmış şehirden tahliyelerin başlaması aşamasında bölgeden kaçmak isteyen insanlar için bir toplanma noktası haline gelmişti.

5VURULMAMAK İÇİN BAHÇEYE ‘ÇOCUK’ YAZMIŞLARDI

VURULMAMAK İÇİN BAHÇEYE ‘ÇOCUK’ YAZMIŞLARDI

Saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, tiyatrodaki bir set tasarımcısı, bombardımanı önlemek amacıyla binanın dışında Kiril harfleriyle "ÇOCUKLAR" kelimesini iki tarafa yazmak için beyaz boya kullandı.

6Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Hayatta kalanlar, bombaların patlama anında tiyatronun içinde yaklaşık 1.000 kişi olduğunu tahmin ediyorlardı, ancak birçoğu çıkışa sadece yaklaşık 200 kişinin ulaşabildiğini söyledi.

7Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

AP'ye göre, tüm tanıklar, en az 100 kişinin, binanın hemen dışında kurulan mutfak kısmında bulunduğunu ve hiçbirinin patlamadan kurtulamadığını söyledi.

8Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Görgü tanıkları, Rusya'nın Mariupol tiyatrosunu yıkması ve sonrasında cesetlerden kurtulmaya çalıştığı iddiasının, savaş suçlarını "gizlemeye" çalıştıklarının bir işareti olabileceğine inanıyor.

9SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU SİVİL KATLİAMI

SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU SİVİL KATLİAMI!

Associated Press’in yürüttüğü soruşturmaya göre saldırıda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. Bu ise belirtilen önceki ölü sayısının neredeyse iki katı. Böylece Mariupol tiyatrosu saldırısı savaşta sivillere yönelik en ölümcül saldırı oldu ve bir seferde en çok sivilin hayatını kaybettiği saldırı olarak savaşla ilgili kayıtlara girdi.

10Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Araştırma, o gün tiyatronun içinde olanları yeniden canlandırmak için 23 kurtulanın, tahliyelere yardımcı olan çok sayıda görevli ve binaya aşina olan insanların tanık ifadelerini kullandı.

11Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Saldırıdan önce, tiyatrodaki insanlar, kubbeli bir tavanın hemen altında bulunan tiyatronun sahnesinde toplanmaktan kaçındılar; burada kendilerini canlı birer hedef tahtası gibi hissetmişlerdi.

12Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

AP'nin bildirdiğine göre, bunun yerine, köpekler ve kediler sahnede tutuldu. Saldırı gerçekleştiğinde ise içerideki herkes artık birer hedef haline gelmişti.

13BİNA TAMAMEN YIKILDI

BİNA TAMAMEN YIKILDI

Son verilere göre mayıs ayı itibariyle, Rus kuvvetleri etrafındaki alanı kontrol ettiği için tiyatro tamamen yıkıldı.

14Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Bir AP videosu, ağır ekipmanların kalan molozları daha da tahrip ettiğini gösterirken, Rus devlet medyasının, tanıkların anlattıklarına rağmen, kalıntıların içinde hala hiçbir ceset göstermediği bildiriliyor.

15Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

İçeride neredeyse hiç ceset bulunmaması, bazı tanıkların yüzlerce cesedin Rus askerleri tarafından yakıldığı veya çıkarıldığı konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu.

16Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Bombalamadan kurtulan Maria Kutnyakova, AP'ye verdiği demeçte, "Şehri ele geçirmek için değil, onu yok etmek için geldiler" dedi ve ekledi "Mariupol'da gerçekte kaç kişinin öldüğünü, suçlarını gizlemeye çalışıyorlar."

17SAVAŞ SUÇLARINI GİZLİYORLAR

SAVAŞ SUÇLARINI GİZLİYORLAR

Rusya'nın bu tür eylemleri, ordusunun savaş suçlarını örtbas edebileceğinin sinyalini ilk kez vermiyor. Nisan ayında Mariupol belediye meclisi, Rus güçlerini sivil cesetleri yakmak için mobil krematoryumlar kullanmakla suçlamıştı.

18Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Belediye meclisi, Rusya yönetiminin, Buça'daki yüzlerce sivil ölümüne yönelik öfkenin ardından "Mariupol'de, Rusya ordusu tarafından işlenen suçlara dair tüm kanıtların imha edilmesini emrettiğini" söyledi. Geçen ayki uydu görüntüleri, Mariupol'un dışında en az iki toplu mezar alanı olduğunu göstermişti.

19Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Avrupa Parlamentosu'nun Starzburg'daki Genel Kurul oturumu sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıkladığı ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi dahilinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesinin önerildiği iddia edildi. AB içinde ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomat, AB Komisyonu'nun Rus Ortodoks Kilisesi Patriğini doğrudan yaptırımlara dahil etmeye hazırlandığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı “dinime bir temizlik operasyonu” olarak nitelendirdiği belirtilen Kirill'in Avrupa'daki mal varlığının dondurulmasını ve seyahat yasağını içeren yaptırımın kabul edilmesi için AB ülkelerinin onay vermesi gerekiyor.

20Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüye düzenlediği füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, saldırı anında köprü üzerinde araçların seyir halinde olduğu görülürken, saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

21Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ukrayna Demiryollar Şirketi Genel Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından dün yapılan füze saldırılarında tren yolu hattının tamamen zarar gördüğünü duyurdu. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca, ana yolların ve şehrin altyapısının da hasar gördüğü açıklandı.

22Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ukrayna basını, Rus ordusunun saldırılarını aralıklarla sürdürdüğünü ve kent yönetiminin saldırıların ardından kesin hasar konusunda kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.

23Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikası, Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırıya ait görüntüler, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sözde İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntünün hangi tarihte kaydedildiği net olmasa da, 3 Mayıs’tan sonra kaydedildiği tahmin ediliyor.

24Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal’da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.

25Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ukrayna tarafı ise daha sonra fabrikadaki Ukrayna güçleri ile iletişimin yeniden sağlandığını belirtti. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi girişimleri ile dün 156 kişi otobüslerle Ukrayna’nın Zaporijya kentine tahliye edilmişti. Fabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor.

26Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda kentteki ünlü Gorki Parkı’nı vurdu. Parkın vurulma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

27Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'nden Sergey Bolvinov dün yaptığı açıklamada, “Bugün Gorki Parkı tekrar bombalandı ve Dinamo Stadyumu hasar aldı. Bildiğiniz gibi, Rus birlikleri ‘sadece askeri hedefleri’ vuruyor” ifadelerini kullanmıştı.

28Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Rusya Ukrayna’yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

29Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, “Karadeniz Filosu’na bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz'den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı” denildi. Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.

30Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, bir ülke daha büyükelçiliğini Ukrayna’nın başkenti Kiev’e taşıdı. İsveç'in Ukrayna Büyükelçisi Tobias Thyberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşındığını duyurarak, “Büyükelçilik ekibi, Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kahraman vatandaşlarını ülkelerinin ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunurken desteklemek için ait olduğu yere Kiev'e geri döndü” dedi.

31Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

İsveç, Ukrayna’da büyükelçiliğini Kiev'e taşıyan son diplomatik misyon olurken, geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 27 ülkeden diplomatik misyonların Kiev'de yeniden faaliyete geçtiğini belirtmişti.

32Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa, Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açılma planlarını açıklarken, ABD ise, Ukrayna Büyükelçiliğini koşulların izin vermesi halinde bu ayın sonuna kadar Kiev'e taşımayı planladıklarını ifade etmişti.

33Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı saldırısı Rusların vurduğu Mariupol tiyatrosunda 600 kişi birden öldü...

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna Büyükelçisinin ve bazı personellerin geçtiğimiz cumartesi Kiev’e döndüğü ve büyükelçiliğin 9 Mayıs’ta diplomatik operasyonlara başlayacağı aktarıldı.

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