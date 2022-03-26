Rusya, Ukrayna’da çıkmaza girdi, askerler çılgına döndü! Kan donduran iddia

Ukrayna’nın 24 Şubat’ta başlayan Rus işgaline ve savaş koşullarına çok fazla dayanamayacağı öngörülüyordu. Ancak savaşla geçen bir ayın sonunda Ukrayna bunun aksini kanıtlayacak ilerlemeler kaydetti. Rusya’nın ise ‘operasyon istediğimizi gibi devam ediyor’ açıklamalarına karşın durumdan rahatsızlık duyduğu açıkça ortada.

Batı medyasının yine Batılı yetkililere dayandırarak duyurduğu akılalmaz iddia ise duyanı şaşkına çevirdi. İsyan çıkaran bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Olayın Rus ordusu içindeki huzursuzluklar ve moral çöküşüyle ilintili olduğu düşünülüyor.

İlk olarak Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan bazı raporlara göre olayda ağır yaralanan Komutan hayatını kaybetti.

Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı.

Öte yandan Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberinin doğrulanamadığı ifade ediliyor. Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor.

Roman Tsymbaliuk adındaki Ukraynalı gazeteci isyan iddiasını ilk olarak geçen çarşamba günü Facebook hesabından paylaşmıştı. Tsymbaliuk, birliğin personelinin yüzde 50’sini kaybettiğini; daha sonra da isyan başladığını yazmıştı.

Ukraynalı gazeteci “Uygun zamanı kollayan bir asker yanında duran komutanı kullandığı tankla ezdi ve bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Komutan olayın ardından Belarus’ta bulunan bir hastaneye nakledildi” satırlarını paylaştı.

Çeçen lider Ramzan Kadirov tarafından yayınlanan bir videoda da adının Yuri Medvedev olduğu belirtilen yüksek rütbeli bir subayın sedyeyle taşınma görüntüleri vardı. Videoda komutanın hayatta olduğu açıkça görülüyordu.

Kadirov’un paylaştığı videoda Çeçen bir askerin sedyede taşınan subayla konuştuğu ve “İyi misin? Konuş bizimle” dediği duyuluyor. Yaralı adam ise Çeçen askere “İyiyim. Sen neredensin?” diyerek karşılık verdiği seçiliyor.

Batılı kaynakların iddiası İngiliz basınında DailyMail tarafından gündeme taşındı. DailyMail haberin manşetini “Birliklerindeki çok sayıda ölümün ardından baş kaldıran askerler kendi komutanlarının üzerinden tankla geçti. Komutan hayatını kaybetti” şeklinde attı.

Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği ve moral açısından çökmüş vaziyette olduğunu düşünüyor. ABD’ye göre Rusya’nın 150 bin kişilik işgal güçlerinden 7 bin askeri öldü.

Rusya’nın işgale başladığında sahip olduğu ilk birliklerden beşte birinin hasar aldığı; en az 20 taktik taburunun da yok olduğu sanılıyor. Bu da kâğıt üzerinde az görünse de cephede sorun yaratabilecek kadar yüksek bir sayı.

İşgalin başlangıcından bu yana ise 7 yüksek rütbeli üst düzey Rus generali hayatını kaybetti. Bunun yanında Ukrayna ordusu da çok sayıda kayıptan söz ediyor. Üstelik savaşta ölen Ukraynalı sivil sayısı da giderek artıyor.