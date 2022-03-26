Türkiye için önemi büyük, Rusların gizli hedefi...

"Belarus ve Rusya’nın Birlik Devleti programının Ukrayna'da da uygulanabilmesi halinde E-40 su yolu projesinin büyük kısmını kontrol edecek olan Rusya’nın bu projeye olumlu bakmasıyla projenin gerçekleşme ihtimali artabilir" diyen Doç. Dr. Yaycı, "Elbette bu proje Polonya, Ukrayna ve Belarus'un Rusya'dan tamamen bağımsız devletler olması halinde nasıl ki Moskova için bir tehditse, Moskova'nın söz hakkının bulunduğu devletlerce gerçekleştirilmesi halinde Moskova için bir o kadar da avantajlıdır. Projenin teknik açıdan son derece mümkün ve muadillerine göre uygun maliyetli olması da gelecekte daha fazla konuşulacağını göstermektedir. Ruslar durumu kendi açılarından değerlendirip projeyi kendileri de hayata geçirebilirler" diye konuştu.