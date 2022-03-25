Ukrayna - Rusya savaşında son durum... ABD Harekete geçti: Nükleer tehdide karşı Kaplan Timi
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD Rus işgalinin başında nükleer saldırı durumunda atılacak adımları belirlemek üzere özel bir ekip kurdu. Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pentagon ise Rusya'nın güdümlü mühimmatlarını tükettiğini iddia etti. Biden'dan ise savaşla ilgili flaş bir hamle geldi.
10.00
Ukrayna, Rus işgalcilerin 24 Şubat tarihinden bu yana 135 çocuğu öldürdüğünü açıkladı. Rus saldırılarında yaralanan çocukların sayısı ise 184.
08.25
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Wang Yi'nin Kabil'e inmesi, Taliban'ın Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Çin'den yapılan en üst düzey ziyaret özelliğini taşıyor.
Dahası, Çin Dışişleri Bakanı Kabil'deyken Taliban'ın bir başka önemli konuğu vardı: Rusya lideri Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov.Taliban, hem Rus hem de Çinli konuklarıyla ikili ilişkilerden ekonomik işbirliğine birçok konuyu görüştüğünü belirtiyor.
08.20
Kremlin tarafından 'en aktif Rus karşıtı lider' olarak tanımlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Putin'in barış istediği konusunda iyimser olmadığını söyledi.
Brüksel'deki NATO zirvesinin ardından BBC Newsnight'a açıklama yapan Johnson, "Bence saldırılarını iki katına çıkarmaya ve Ukrayna'nın büyük şehirlerini Groznileştirmeye karar verdi" dedi.
'Groznileştirme' ifadesi, Putin'in ağır bobardıman sonrası 1999-2000 yılları arasında işgal altında tuttuğu Çeçen şehri Grozni'den geliyor.
08.15
Amerikan istihbaratı, birinci ayını dolduran Ukrayna işgalinde Rusya'nın kullandığı hassas güdümlü füzelerdeki hata oranının yüzde 60'a çıktığını belirtiyor. Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 1100'den fazla füze ateşlediği biliniyor.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un yakın zamanda yayınlayacağı strateji belgelerinde ise, Ukrayna'yı işgale girişen Rusya 'şiddetli tehdit' olarak ilan edilecek.
Bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna işgaliyle birlikte Rusya'nın daha güçsüz ve daha fazla yalnız kalacağını söyledi. Pentagon'un Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Colin Kahl'a göre, Rusya askeri, ekonomik, politik ve jeopolitik güçsüzlükle yüzleşecek.
Colin Kahl ayrıca, Rusya'nın hassas güdümlü cephaneliğinin bitmekte olduğunu belirtip Moskova'nın topçu atışları ve bombalara bel bağlayabileceğini aktardı.Pentagon yetkilisi, halihazırdaki işgal tablosunun Rusya'yı Çin için stratejik bir yükten daha fazlası haline getirdiğini de sözlerine ekledi.
08.00: UKRAYNA 36 SAVAŞ UÇAĞI İSTEDİ
CNN International, olağanüstü NATO zirvesi öncesinde Ukrayna'nın talep ettiği silah listesinin güncellendiğini bildiriyor.Habere göre, Ukrayna'nın her gün acil ihtiyacı olan tanksavar ve uçaksavar füzelerinin sayısı 500'e çıktı. ABD, Rus işgalcilere karşı Ukrayna'ya Stinger uçaksavar füzeleri ve Javelin tanksavar füzeleri gönderiyor.
Kiev yönetiminin yenilenen listesinde ayrıca savaş uçakları, saldırı helikopterleri, S-300 gibi hava savunma sistemleri de var. 36 savaş uçağı talep eden Ukrayna'nın taleplerinin kısa sürede karşılanması bekleniyor.
CNN International'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, günler içinde Doğu Avrupa'ya çok sayıda uçuş gerçekleşeceğini ve silahların kara yoluyla Ukrayna'ya sokulacağını söyledi.
Savaşın ikinci haftasında, yani 7 Mart tarihinde ABD ve diğer NATO üyelerinin Ukrayna'ya gönderdiği tanksavar füzelerinin sayısı 17 bin, uçaksavar füzelerinin sayısı ise 2 bindi.
07.30
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO zirvesi sonrası katıldığı BBC yayınında "Putin'in barış istediği konusunda iyimser düşünemiyorum." dedi.
07.00
Zelenski AB Konseyi’ne seslendi: Yaptırımlarda geç kaldınız!
AB Konsey toplantısına bir video mesaj gönderen Ukrayna lideri Zelenski Batı’nın Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda geç kaldığını ve daha erken adım atılsaydı ve yaptırımlar caydırıcı olsaydı bu savaşın hiç yaşanmayacağını söyledi.
Zelenski “Kuzey Akım 2’yi durdurdunuz. Bu yüzden size minnettarız. Ancak bu geç kalınmış bir hamleydi. Çünkü daha erken adım atılsaydı Rusya gaz krizi çıkaramaz ve belki şartlar çok farklı olurdu.” sözlerini kullandı.
07.00
Rusya’nın sahada karşılaştığı zorluklar ‘Putin nükleer silaha başvurur mu’ endişesine neden oluyor. ABD işgalin henüz başında böyle bir saldırı durumunda atılacak adımları belirlemek üzere özel bir ekip kurdu.
Moskova yönetimi, Ukrayna savaşının başından itibaren zaman zaman gündeme gelen ‘nükleer silah’ tehdidini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Son olarak Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinski’nin “Rusya varlık mücadelesi veriyor” açıklaması, iki gün önce Amerikan CNN televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un nükleer çıkışına atıf olarak yorumlandı. Peskov söz konusu programda, “Rusya’nın askeri doktrinine göre ülkemizin varoluşsal bir tehditle karşılaşması halinde nükleer silahlar kullanılabilir” demişti. Rusya cephesinden gelen açıklamalarda nükleer vurgusu artarken, ABD’de Joe Biden yönetiminin işgalin henüz dördüncü gününde, bir nükleer saldırı durumunda önlem ve karşılıkların belirlenmesi adına harekete geçtiği iddia edildi.
FARKLI SENARYOLAR
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer, kimyasal ya da biyolojik saldırılara başvurması durumunda neler yapılabileceğine dair senaryolar geliştirmesi için ulusal güvenlik uzmanlarından oluşan ve ‘Kaplan Timi’ olarak adlandırılan özel bir acil durum görev ekibi kurdu. Haftada üç gün toplanan ekip, nükleer tehdidin yanı sıra Rus güçlerinin Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımları vurmak amacıyla NATO topraklarına girmesi ya da savaşı Gürcistan, Moldova gibi ülkelere taşıması gibi olasılıklarla ilgili senaryolar üzerinde çalışıyor. Kaplan Timi’nin ayrıca, savaşın büyümesi ya da uzun süre devam etmesi durumunda Avrupa ülkelerinin karşılaşacağı dev mülteci akınına yönelik ihtimalleri çalıştığı da aktarıldı. Öte yandan Kaplan Timi’nin ve güvenlik danışmanlarının değerlendirmeleri, Rusya’nın şu aşamada bir nükleer saldırı planının olmadığı yönünde.
NATO’NUN GÜNDEMİNDE
Rusya’nın kitle imha silahlarına başvurma ihtimali NATO’nun da gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önceki gün yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bu silahları Ukrayna sınırlarında kullanmasına rağmen, kimyasal ve radyoaktif bulutların NATO ülkelerini etkileyebileceği ve böylesi bir durumun bu ülkelerdeki insanlar için korkunç sonuçları olacağı” değerlendirmesini yaptı. Stoltenberg bu doğrultuda bir hazırlık yapılmasının aciliyetini vurgulamıştı NATO’nun odaklandığı noktalardan biri de böylesi ikincil bir hasarın, birliği ortak askeri müdahaleye sevk edecek bir “saldırı” olarak kabul edilip edilemeyeceği.
06.00 BİDEN POLONYA'YA GİDİYOR
AFP'de yer alan habere göre Biden bugün Polonya-Ukrayna sınırına gidecek. Başkanlık uçağı Air Force One Biden'ı Rzeszow'a, Ukrayna topraklarının 80 kilometre yakınına bırakacak. Biden'ın akşam saatlerinde ise başkent Varşova'ya gitmesi ve burada bir konuşma yapması bekleniyor.
Tüm bu hamlelerin dünkü zirve sonrası Rusya'ya Batı'nın mesaj vermek istediği şeklinde yorumlandı.
05.00 RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI YAPILDI
Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı.
Ayrı bir takasta ise, Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, savaşın başlangıcında Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirmeye çalışırken Ruslar tarafından el koyulan bir gemideki 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.
Gemi ise Türkiye'deki bir limandan Ukrayna'ya iade ediliyor. Bu hafta başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus esiri takas ettiklerini söyledi.
02.25
Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi, bir süredir ara verilen Fransa, İtalya ve Türkiye işbirliği görüşmelerinin yeniden yapılacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), NATO Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan ile yaptığımız görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan Türkiye, Fransa ve İtalya grubu arasındaki iş birliği daha sonra kesintiye uğradı. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik, yakın zamanda üç ülke bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.
00.44
Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor. Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika’dandı. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları
23.46
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29 gündür devam ederken, Karadeniz’de bulunan Rusya donanmasına ait savaş gemileri Ukrayna’ya füze fırlatırken görüntülendi. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Sivastopol açıklarında bulunan gemilerin füzeleri ateşlediği anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı. Öte yandan Ukrayna Donanması sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve Berdyans limanında Orsk isimli Rus savaş gemisinin imha edildiğini duyurmuştu.
23.14
ABD Başkanı Joe Biden, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi ve G7 Liderle Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya ve Rusya'ya yaptırımları ağırlaştırmaya devam edeceğini vurguladı. Biden, "Bugün, Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgal eden katliamına başlamasından bu yana NATO ve Avrupalı müttefiklerimiz arasında üç önemli konuda mutlak bir birliğe sahip olduk. Birincisi, Ukrayna'yı askeri ve insani yardımla desteklemek, İkincisi, Putin'in ekonomisini felç etmek ve eylemlerinden dolayı onu cezalandırmak için şimdiye kadarki en büyük ekonomik yaptırım rejimini uygulamak ve üçüncüsü, NATO müttefiklerimizin doğu kanadını güçlendirmek. Bunların üçünü de gerçekleştirdik. Bugün, bu çabaları sürdürmeye ve onları güçlendirmeye kararlıyız" diye konuştu.
23.05
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları 29 gündür devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
22.53
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da olduğunu öne sürdüğü biyolojik laboratuvarlarla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu laboratuvarların finansörünün ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden olduğunu iddia etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da farklı ülkelere taşınmış biyolojik laboratuvarların kalıntılarının olduğunu ve buna yönelik somut delillere ulaşıldığını açıkladı. Rus ordusuna bağlı Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’daki laboratuvarların, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın şirketi üzerinden finanse edildiğini öne sürerek, “Ukrayna’daki 14 yerleşim yerinde tam ölçekli 30 askeri biyolojik faaliyetlerin yürütüldüğü laboratuvarların ortaya çıktığına dair kayıtları hatırlatırım. Anlaşma, Ukrayna Bakanlar Kurulu Müsteşar Yardımcısı Viktor Polishchuk tarafından imzalandı. İmzalanmasının yasal dayanağı, Biyolojik Silahların Geliştirilmesinde Kullanılabilecek Teknolojilerin, Patojenlerin ve Bilgilerin Yayılmasını Önleme İşbirliği Anlaşması’ydı. Belgede ABD Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Ofisi'nin yanı sıra biyolojik nesnelerin bir listesini tanımlar. Bu sadece Ukrayna için değil patojen örneklerinin gönderildiği bölgelerin biyolojik güvenliğini tehdit ediyor. Patojenlerin Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi, insanların ölümüne ve epidemiyolojik durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir” dedi.