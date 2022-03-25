Ukrayna - Rusya savaşında son durum... ABD Harekete geçti: Nükleer tehdide karşı Kaplan Timi

FARKLI SENARYOLAR

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer, kimyasal ya da biyolojik saldırılara başvurması durumunda neler yapılabileceğine dair senaryolar geliştirmesi için ulusal güvenlik uzmanlarından oluşan ve ‘Kaplan Timi’ olarak adlandırılan özel bir acil durum görev ekibi kurdu. Haftada üç gün toplanan ekip, nükleer tehdidin yanı sıra Rus güçlerinin Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımları vurmak amacıyla NATO topraklarına girmesi ya da savaşı Gürcistan, Moldova gibi ülkelere taşıması gibi olasılıklarla ilgili senaryolar üzerinde çalışıyor. Kaplan Timi’nin ayrıca, savaşın büyümesi ya da uzun süre devam etmesi durumunda Avrupa ülkelerinin karşılaşacağı dev mülteci akınına yönelik ihtimalleri çalıştığı da aktarıldı. Öte yandan Kaplan Timi’nin ve güvenlik danışmanlarının değerlendirmeleri, Rusya’nın şu aşamada bir nükleer saldırı planının olmadığı yönünde.