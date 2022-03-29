Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik gelişme! Biden, Avrupa ülkeleri ile görüştü

Ukrayna'da devam eden savaşı bitirmek için bir anlaşmaya varmak amacıyla Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya gelmesinin ardından ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarının Rusya'ya maliyetini artırmaya, bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler" denildi.

Liderlerin Ukrayna halkına insani yardım sağlanması yönünde görüştükleri belirtilen açıklamada, "Liderler hem Ukrayna'da kalan hem de diğer ülkelere sığınmak isteyen, şiddetten etkilenen milyonlarca kişiye insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdi. Mariupol'deki sivillerin insani yardım erişimi ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut kesintiler ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar" ifadeleri kullanıldı.

Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah Başkan Emmanuel Macron, Şansölye Olaf Scholz, Başbakan Mario Draghi ve Başbakan Boris Johnson ile görüştüm. Rusya'ya yönelik maliyetleri artırmaya ve Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etme kararlılığımızı teyit ettik” dedi.

“PUTİN, TESLİM OLMAYA ZORLAMAK İÇİN UKRAYNA'NIN AÇIK YARASINA BIÇAK SAPLIYOR”

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Liderler, Rus barbarlığına karşı mücadelelerinde Ukrayna halkını desteklemek ve devam eden ihtiyaçlarını sürdürmek konusunda anlaştılar" denildi.

Açıklamada, Johnson'ın görüşmede, "Mariupol gibi haftalarca bombardımana maruz kalan şehirlerde gerçekleştirilen korkunç saldırılara" dikkat çektiği belirtilerek Johnson'ın, "Putin rejimini sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Açıklamada, "Putin, ülkeyi ve müttefiklerini teslim olmaya zorlamak için Ukrayna'nın açık yarasına bıçak saplıyor. Başbakan, liderlere tepkimizde sert olmamız gerektiğini vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, uluslararası enerji mimarisini yeniden şekillendirmek ve Rus hidrokarbonlarına bağımlılığı azaltmak için birlikte çalışma gereğini tartıştılar. Ukrayna'da yaşanan dehşet sona erene kadar Batı'nın kararlılığında gevşeme olmayacağı konusunda anlaştılar” ifadeleri kullanılarak, liderlerin ilerleyen süreçte yakın temasta kalmaya karar verdikleri de belirtildi.

"KARARLILIĞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Başbakan Johnson ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmek için devam eden ihtiyaç tartışıldı. Ukrayna'ya yönelik saldırganlık sona erene kadar kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İNGİLTERE, RUS GÜÇLERİNİN UKRAYNA'DAN "TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ" İSTEDİ

Johnson'ın sözcüsü ise, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rus faaliyetlerinde "azalma" olduğunu ifade ederek, Ukrayna'daki Mariupol ve diğer bölgelerde yoğun bombardımanların ve mücadelenin devam ettiğini söyleyerek, "Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesini istiyoruz" dedi.

ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ KONUSU ELE ALINDI

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin insani koridorların işleyişine ve artan mülteci akışına yardıma özellikle dikkat çekilerek, Ukrayna nüfusu ve kurumlarına yardım konusunda yakın koordinasyonun önemini konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Biden ve Avrupalı liderlerin bir an önce ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereleri desteklemeye hazır olduğu belirtilerek, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunun görüşmenin merkezinde yer aldığı bildirildi.