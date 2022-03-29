GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaPolonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu
HaberlerDünya Haberleri Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu
ABONE OL

Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu

Polonya, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında Rusya’ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığın dondurulduğunu bildirdi.

29.03.2022 - 17:48 |
Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa’dan Rus kişi ve kurumlara yaptırımlar sürüyor. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya'da faaliyet gösteren Rusya’ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait toplamda 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığı dondurduklarını bildirdi.

Söz konusu adımın AB yaptırımları kapsamında atıldığını ifade eden Müller, "Şu anda 160 milyon zlotiyi aşan miktarda varlık dondurulmuş bulunmakta" ifadelerini kullandı. Anayasa gereğince varlıkların müsaderesinin mümkün olmadığını aktaran Müller, söz konusu varlıkların dondurulmasıyla kullanımlarının önüne geçildiğini belirtti.

Öte yandan Polonya Bakanlar Kurulu ise, Ukrayna'daki saldırganlığı konusunda Rusya'yı destekleyen kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulmasını içeren bir yasa tasarısını kabul etti. AB yaptırımlarından bağımsız olarak ulusal düzeyde yaptırımların Rusya’ya karşı hayata geçirilmesine olanak sağlayacak tasarının önümüzdeki günlerde Polonya parlamentosunda oylanması bekleniyor.

İstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!
İlgili Haber
İstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!
Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı
İlgili Haber
Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı
İstanbul'da tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar geldi...
İlgili Haber
İstanbul'da tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar geldi...
Ukrayna - Rusya savaşında son dakika gelişmeleri... İngilizler dünyaya duyurdu! İşte Rusya'nın barış şartları...
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son dakika gelişmeleri... İngilizler dünyaya duyurdu! İşte Rusya'nın barış şartları...
Podolyak: Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi
İlgili Haber
Podolyak: Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi

GÜNCEL HABERLER

Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu

Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu

İstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!

İstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!

Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı

Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu

Polonya'dan Rusya'ya yaptırım! 38.5 milyon dolar değerindeki varlık dondurdu

Sıradaki Haber
Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

Sıradaki Haber
Banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecek! Başvuru yapılması gerekiyor, 31 Mart’tan itibaren...

Banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecek! Başvuru yapılması gerekiyor, 31 Mart’tan itibaren...

Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Sahil Güvenlik Komutanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber