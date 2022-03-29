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Dünyaİstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!
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İstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!

İstanbul'daki kritik müzakerelerin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'dan gereken ciddiyet sinyalini görmediğini, Moskova'nın saldırganlığı bırakıp askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

29.03.2022 - 17:33 |
İstanbul'daki kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi!

İstanbul'daki kritik müzakerelerin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan gereken ciddiyet sinyalini görmediğini söyledi.

Blinken, ABD'nin Rusya'nın söylediklerine değil faaliyetlerine baktığının altını çizerek Moskova'nın saldırganlığı bırakıp askerlerini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı Avrupalı ​​müttefikleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği ve bu görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele alacağı belirtildi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleriyle yapılacak olan telefon görüşmesinin gün içerisinde gerçekleşeceği aktarıldı.

İSTANBUL'DA TARİHİ GÖRÜŞME

Müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kuruldu. Savaşın başlangıcından itibaren taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bu kez Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yaptı. Rusya-Ukrayna heyetlerinin 4. yüz yüze müzakere görüşmesi İstanbul Dolmabahçe’de sona erdi.

Kritik zirvenin ardından taraflar kameralar karşısına geçip peş peşe açıklamalarda bulundu.

Zirvenin ardından Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail" ifadelerine yer verildi. Rus heyeti de Ukrayna heyetinin ardından açıklamalarda bulundu, yapılan açıklamada; "Ukrayna’nın önerilerini Putin’in önüne koyacağız." denildi.

KİEV-ÇERNİHİV'DE OPERASYONLAR DURACAK

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini duyurdu.

Ukraynalı yetkililer de Kiev ve Çernihiv’den bazı Rus birliklerin çekildiğini açıkladı. Açıklama, Ukrayna Ordu Komutanlığı’ndan geldi.

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