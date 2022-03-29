GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaPodolyak: Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi
HaberlerDünya Haberleri Podolyak: Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi
ABONE OL

Podolyak: Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi

Müzakere için Rusya ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde masaya oturan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, görüşmelerin ardından basın açıklaması yaptı. Podolyak, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin ülkelerinin güvenliği için garantör olması gerektiğini belirtti. Podolyak konuşmasında, "Rus heyeti yapıcı yani görüşmenin kolay olduğunu söylemiyoruz fakat Rus tarafı Ukrayna'nın Tekliflerini dikkatle inceledi" dedi.

29.03.2022 - 16:33 | | Derya EVREN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)
Podolyak: Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ve Ukrayna heyetleri bugün Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde 4'üncü kez müzakere masasında oturdu. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, basın açıklaması yaptı. Podolyak, ülkelerinin güvenliği konusuna değinip, bugünkü görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade ederek, "Bugün Ukrayna tarafı hukuki güvenlik garanti sözleşmesi teklifinde bulundu, taslağını verdi Rusya tarafına. O taslakta ateşkesin sağlanması için Rus askerlerinin çekilmesi konusunda maddeler var. Ukrayna tarafı uluslararası hukuki garantisi istiyor. Bunun sağlanması için NATO'nun 5'inci maddesinin aynı kalması lazım. Garantör ülkelerin arasında ABD, Büyük Britanya, güvenlik kurulu üyeleri 5 ülke, Türkiye, Polonya da olmalı. En önemli madde garantör ülkelerinden güvenlik garantisi alabilmek konusunda olacak ki, bugünkü savaş sona ersin. Bugün itibari ile garantör olabilecek ülkelerle görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler müsteşarlar düzeyinde yapılıyor. Rusya tarafı bu sözleşmeyi, savaşın sona ermesi ile ilgili düzenlenen bu taslağı inceliyor. Bugün itibariyle hukuki ve diplomatik gruplarımız çalışmalarına başladı. Sözleşmenin bazı maddeleri üzerinde çalışılıyor. Tabii ki, böyle bir garanti sözleşmesi sadece savaşın ateşkesten sonra Rus askerlerinin 23 Şubat tarihinde bulundukları yerlere çekilmelerinden sonra mümkün olacaktır. Ayrıca şunun da altını çizelim Kırım ve Donbass toprakları konusunda 15 yıl içerisinde görüşmeler yapılacak. Ayrıca bu 15 yıl içerisinde askeri harekat yapılmayacak. Bugün itibari ile bu görüşme sonucunda hem Rusya'nın hem de garantör ülkelerin kabul edebileceği maddelere vardık. Bugünkü görüşmeler cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir. Ateşkese gelince İnsani ateşkesin formati insani koridorların açılacağı bir sürü yerler var. Teklifimiz o formatta, öncelikle askeri birliklerin yerlerinin değiştirilmesi manevrası yasaklanacak. Görüşme devam ediyor, edecek de fakat online. Bize hukuk açısından netlik lazım. Bugün itibari ile kabul edilen belgeler buna yeterli değil. Ukrayna, Rusya tarafından açılan savaşta kahramanca mücadele ederek şimdiki güvenlik formatlarının çalışmadığını gösterdi. Dolayısıyla tekliflerimizi dayanarak yeni bir güvenlik sistemi kurulabilir. Rus heyeti yapıcı yani görüşmenin kolay olduğunu söylemiyoruz. Fakat Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceledi. Ukrayna halkının kahramanca mücadelesini yeni bir güvenlik formasının lazım olduğunu gösteriyor ki, böyle savaşlar tekrarlanmasın. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky bunun yabancı ülkelerin parlamentolarına ve cumhurbaşkanlarına devamlı olarak söylüyor ve bu yeni güvenlik sisteminin ilk adım atanı oluyor. Dünyanın şunu anlaması lazım, bugünkü güvenlik sistemi değişmeli" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul'daki müzakerelerin ardından ABD'den ilk açıklama!

    İstanbul'daki müzakerelerin ardından ABD'den ilk açıklama!

    Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı

    Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı

    Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

    Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'daki müzakerelerin ardından ABD'den ilk açıklama!

    İstanbul'daki müzakerelerin ardından ABD'den ilk açıklama!

    Sıradaki Haber
    Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

    Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecek! Başvuru yapılması gerekiyor, 31 Mart’tan itibaren...

    Banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecek! Başvuru yapılması gerekiyor, 31 Mart’tan itibaren...

    Sıradaki Haber
    Sahil Güvenlik Komutanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak! İşte başvuru şartları!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı İŞKUR üzerinden işçi alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber