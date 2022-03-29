Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri filosuna sahip ülkeleri belli oldu. ABD merkezli bir yayın kuruluşu kritik verileri paylaştı. Hazırlanan rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı. Listeye Türk Hava Kuvvetleri damga vururken, en güçlüler merak konusu oldu. Peki Türkiye en güçlü hava kuvvetleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına dair bilgiler paylaşan site dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı. Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…
60 AZERBAYCAN
59 TUNUS
58 KENYA
57 HOLLANDA
56 İSVİÇRE
55 NORVEÇ
54 KATAR
53 YEMEN
52 FİLİPİNLER
51 BANGLADEŞ
50 SUDAN
49 FİNLANDİYA
48 ÖZBEKİSTAN
47 BELARUS
46 İSVEÇ
45 VİETNAM
44 ARJANTİN
43 GÜNEY AFRİKA
42 KAZAKİSTAN
41 PERU
40 SİNGAPUR
39 FAS
38 ÜRDÜN
37 VENEZUELA
36 MYANMAR
35 ŞİLİ
34 ANGOLA
33 UKRAYNA
32 IRAK
31 KANADA
30 AVUSTRALYA
29 ENDONEZYA
28 SURİYE
27 POLONYA
26 KOLOMBİYA
25 TAYLAND
24 MEKSİKA
23 İSPANYA
22 İRAN
21 CEZAYİR
20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
19 İSRAİL
18 ALMANYA
17 YUNANİSTAN
16 BREZİLYA
15 BİRLEŞİK KRALLIK
14 TAYVAN
13 İTALYA
12 SUUDİ ARABİSTAN
11 KUZEY KORE
10 FRANSA
9 TÜRKİYE
8 MISIR
7 PAKİSTAN
6 JAPONYA
5 GÜNEY KORE
4 HİNDİSTAN
3 ÇİN
2 RUSYA
1 ABD (Sabah)