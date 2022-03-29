Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaDünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu
HaberlerDünya Haberleri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu
ABONE OL

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri filosuna sahip ülkeleri belli oldu. ABD merkezli bir yayın kuruluşu kritik verileri paylaştı. Hazırlanan rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı. Listeye Türk Hava Kuvvetleri damga vururken, en güçlüler merak konusu oldu. Peki Türkiye en güçlü hava kuvvetleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…

• 29 Mart 2022 - 20:39 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2022 - 20:39 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına dair bilgiler paylaşan site dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı. Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…

2Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

60 AZERBAYCAN

59 TUNUS

58 KENYA

57 HOLLANDA

56 İSVİÇRE

3Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

55 NORVEÇ

54 KATAR

53 YEMEN

52 FİLİPİNLER

51 BANGLADEŞ

4Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

50 SUDAN

49 FİNLANDİYA

48 ÖZBEKİSTAN

47 BELARUS

46 İSVEÇ

5Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

45 VİETNAM

44 ARJANTİN

43 GÜNEY AFRİKA

42 KAZAKİSTAN

41 PERU

40 SİNGAPUR

6Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

39 FAS

38 ÜRDÜN

37 VENEZUELA

36 MYANMAR

35 ŞİLİ

7Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

34 ANGOLA

33 UKRAYNA

32 IRAK

31 KANADA

30 AVUSTRALYA

8Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

29 ENDONEZYA

28 SURİYE

27 POLONYA

26 KOLOMBİYA

25 TAYLAND

9Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

24 MEKSİKA

23 İSPANYA

22 İRAN

21 CEZAYİR

20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

10Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

19 İSRAİL

11Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

18 ALMANYA

12Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

17 YUNANİSTAN

13Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

16 BREZİLYA

14Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

15 BİRLEŞİK KRALLIK

15Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

14 TAYVAN

16Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

13 İTALYA

17Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

12 SUUDİ ARABİSTAN

18Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

11 KUZEY KORE

19Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

10 FRANSA

20Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

9 TÜRKİYE

21Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

8 MISIR

22Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

7 PAKİSTAN

23Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

6 JAPONYA

24Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

5 GÜNEY KORE

25Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

4 HİNDİSTAN

26Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

3 ÇİN

27Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

2 RUSYA

28Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

1 ABD (Sabah)

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

Nisanda kar yağışı açıklaması! Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Yoğun olacak, hava tersine dönüyor ve...

Nisanda kar yağışı açıklaması! Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Yoğun olacak, hava tersine dönüyor ve...

Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peş peşe geldi! Altında büyük düşüş! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peş peşe geldi! Altında büyük düşüş! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var