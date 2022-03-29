Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye ve Azerbaycan listeye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına dair bilgiler paylaşan site dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı. Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…