Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan Izvestia gazetesi, Donbas'taki Pionersky köyünü ele geçirmek isteyen Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışma çıktığını bildiriyor. Kağıt üstündeki Lugansk yönetiminin açıklamasına yer veren Izvestia, köyde birçok evin yanıp kül olduğunu ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Rus yanlısı ayrılıkçıların hiçbir ülke tarafından tanınmayan yönetimi Lugansk halk cumhuriyeti, Ukrayna tarafında da çok sayıda kaybın olduğunu savunuyor.

Ria Novosti ise Lugansk'taki söz konusu köyü almak için saldırı başlattığını, kağıt üstündeki yönetimin internet ve cep telefonlarına erişimi kapatma uyarısı yaptığını yazdı.

Sputnik yayın organı da cephe hattında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusunun Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından geri püskürtüldüğünü okurlarına aktardı. Rus medyasında yoğun şekilde Ukrayna aleyhine haberler göze çarpıyor ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarından söz edilmiyor. Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde ise gece yarısı şiddetli patlamalar gerçekleşti.





2 BİN ATEŞKES İHLALİ

Hafta içinde silah ve patlama seslerinin duyulmaya başlandığı Donbas'taki cephe hattında Pazar gününe kadar 2 bini aşkın ateşkes ihlali yapıldığı belirtiliyor. Ukrayna, haftalardır tırmanan gerilimde ilk asker ölümlerinin Cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. Rus yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Donbas'ta gerilimi zirveye çıkaran Rusya, bölge sakinlerini kendi topraklarına tahliye etmeye başladı. Rus medyası yaklaşık 900 bin Donbas sakininin tahliye edileceğini yazıyor. The Guardian'ın Moskova muhabiri Andrew Roth, tahliye edilen kadın ve çocukların çoğunun kendi istekleri dışında evlerini terk ettiklerini bildiriyor. Rusya tarafında kurulan çadır kamplara yerleştirilen Donbaslılar, "Bana kalsaydı, evimden ayrılmazdım" diyor.

TANIDIK PARALI ASKER GRUBU DONBAS'TA

Cephe hattında gelişmeleri takip eden BuzzFeedNews muhabiri Christopher Miller ise, Rus paralı asker grubu Wagner'in provakosyonlar için Donbas'a geldiğini bildiriyor. Miller, söz konusu bilgiyi Ukrayna istihbaratına dayandırdı. Wagner Grubu, özellikle Suriye ve Libya'daki operasyonlarla tanınıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hafta içinde Rusya'nın 'sahte bayrak operasyonu' düzenleyebileceğini söyledi: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane uydurduğundan endişeliyiz. Rusya, Ukrayna sınırına yıllardır gördüğümüz en büyük askeri birliği konuşlandırdı. Bölgede birçok Rus istihbaratı bulunuyor ve Rusya'nın sahte bayrak operasyonu düzenlemeye çalıştığının görüyoruz."

Sahte bayrak operasyonu, taraflardan bir tanesinin diğerine saldırabilmek için yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstermesine verilen ad.

BELARUS'TAKİ TATBİKAT BUGÜN BİTİYOR

2021'in son günlerinde başlayan Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı, son rakamlara göre 160 bini geçti. Rus ordusu, kuzey, doğu ve güney yönlerden Ukrayna'yı kuşatmış durumda.

Rusya ve Belarus'un birlikte gerçekleştirdiği dev tatbikat bugün sona eriyor. Doğu Avrupa ülkesine gönderilen yaklaşık 30 bin Rus askerinin geri dönüp dönmeyeceği, Ukrayna krizinin kaderini belirleyebilir.

BEYAZ SARAY GECE YARISI AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray, gece yarısı yaptığı açıklamada bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırıbileceği uyarısını yineledi. ABD lideri Joe Biden, bir gün önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine ikna olduğunu söylemişti.

Almanya'nın Münih kentinde yapılan Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Rusya'dan herhangi bir saldırı düzenlememesini istedi, aksi halde eşi benzeri görülmemiş yaptırımlarla Moskova yönetimini tehdit etti.

NATO'nun bir başka nükleer gücü İngiltere ise, Rusya'nın 'Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı' planladığını kaydediyor. Açıklamayı yapan Başbakan Boris Johnson, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" dedi.

PUTİN'E BULUŞMA ÖNERDİ

Münih'teki Güvenlik Konferansı'na katılan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya alınmasını istedi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e bir buluşma önerdi. Kremlin'den Zelenskiy'in talebine ilişkin şimdilik herhangi bir yorum yok.

NATO'dan aralarında 'Ukrayna'nın asla üye olmaması' gibi bazı güvenlik garantileri isteyen Rus lider Putin, yıllardır Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeyeceğini ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın muhatabı olduğunu söylüyor.

Rusya lideri Putin, Cumartesi günü Avrupa'daki en sevdiği müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile nükleer füze tatbikatını izledi. 'Stratejik Caydırıcı Güç' adlı gövde gösterisinde Yars'tan Kinjal ve Zirkon'a yeni nesil Rus füzeleri fırlatıldı.

Hafta içinde yayınlanan uydu görüntüleri, askeri birliklerinin bir kısmını Ukrayna çevresinden çektiğini duyuran Rus ordusunun aksine hayli aktif olduğunu kanıtladı. ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar, Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya sınırlarından kuşatıldığını gözler önüne serdi.

Fotoğraflarda en çok dikkat çekici nokta, Ukrayna sınırına birkaç kilometre uzaklıkta Rus birliklerinin bulunması. Belarus'taki Pripyat Nehri üzerinde inşa edilen seyyar köprü ise, Ukrayna sınırına sadece 6 kilometre uzaklıkta.