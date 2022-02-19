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Fransa, vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulundu

Ukrayna ile Rusya arasındaki artan gerginlik nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulundu.

19.02.2022 - 20:17 | | İHA
Fransa, vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulundu

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasında yayınlanan açıklamada, "Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarında yoğunlaşmasının oluşturduğu gerilim ve ülkenin doğusundaki temas hattı boyunca ateşkes ihlallerinin yeniden canlanması sebebiyle, Ukrayna'ya gidilmemesi tavsiye ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, “Ukrayna’nın Harkov, Luhansk, Dnipro ve Donetsk bölgelerindeki Fransız vatandaşlarının önlem olarak bu bölgeleri gecikmeden terk etmelerini tavsiye ediyoruz. Ukrayna'da kalan tüm Fransız vatandaşlarını zorunlu nedenler dışında ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz. Ukrayna'ya yapılacak tüm seyahatlerin de ertelenmesini öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

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