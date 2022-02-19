Rusya - Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Putin flaş hamle, savaş alarmı verildi! Ukrayna askeri öldürüldü, patlama ve...
Rusya-Ukrayna krizinde peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Donbas'ta meydana gelen patlamanın ardından bu sabah da sahada sular durulmadı. Rus ayrılıkçılar, 3 Ukrayna askerini öldürdü, Donetsk'te art arda patlama sesleri duyuldu. 3 Ukrayna askerinin Rusya destekli ayrılıkçı grup tarafından öldürülmesinin ardından ABD'den jet açıklama geldi. ABD'den yapılan açıklamada, "Savaş başlıyor." denildi. Donbas'ta meydana gelen patlama sonrası da son dakika açıklamaları peş peşe gelmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, "Biz yapmadık, bu bir provokasyon" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya günler içinde saldırmayı planladığını, Kiev üzerinden bir saldırı olacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Donbas'ta tansiyonun yükseldiğini açıklamış, Minsk anlaşmasına dönme çağrısı yapmıştı. Putin yine Belarus'taki tatbikatların bir tehdit olmadığını belirterek, "Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Donbas'taki patlamanın ardından halkın evlerini boşaltmaya başladığı, ATM'lerde kuyruklar oluştuğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Rus basını Putin'in yedek askerleri göreve hazırlamak üzere bir kararnameyi de imzaladığını duyurdu. Öte yandan Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile birlikte tatbikatı başlattı. İşte Rusya Ukrayna krizinde son durum ve yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...
Dünya Ukrayna-Rusya cephesinden gelen son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. 2 ülke arasında tansiyon her dakika daha da yükseliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her fırsatta Ukrayna'ya yönelik bir işgal planları olmadığını beyan ediyor. Rusya'daki tüm yetkili kurumlar da benzer açıklamaları yapıyor. Ancak bu sırada dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu değerlendirdi. Biden, Rusya'nın saldırı hazırlığı içinde olduğunu bildirdi, "Donbas'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz.
Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. Rus askerleri Ukrayna'nın etrafını sarmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağına inanıyoruz." dedi.
Biden, Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının da altını çizdi. Biden, yine Rusya'nın Donbas üzerinden provokasyon yaptığını, saldırı için kendine sebep yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
Biden, "Donbas'ta soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
DONETSK HALK MİLİSLERİ LİDERİ'NİN ARACINA BOMBALI SALDIRI
Donetsk'teki güçlü patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'un aracında yaşandığı öğrenildi. Araca bombalı bir saldırı gerçekleştirildi.
PUTİN'DEN TATBİKAT RESTİ
Rusya Devlet Başkanı Bladimir Putin, Belarus'ta gerçekleştirdikleri tatbikatlara ilişkin konuştu. Putin, bu tatbikatların kimse için tehdit olmadığını söyledi.
Putin, "Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseyi tehdit etmiyor. Rusya ve Belarus, NATO faaliyetleri ışığında güvenliği sağlamak ve toplu önlemler almak için tatbikatlarına devam edecek" diye konuştu.
1 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Rusya Ukrayna krizinde sahada hareketlilik giderek artıyor. Ukrayna ordusu, Donbass’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.
Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.
Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.
Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu. Seferberlik ilan edildi. "Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok." diyen Zelenski, Ukrayna'ya düşen bombaların Avrupa için de bir tehdit olduğunu ifade etti.
PUTİN TALİMATI VERMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı vermişti.
Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tarafından bölgede askeri seferberlik ilan edildi.
Öte yandan Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev’e uçuşlar iptal edildi
ALMANYA'DAN AÇIKLAMA: HATA OLUR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Avrupa'daki çatışmanın tırmanması konusunda acil uyarılarda bulunarak, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur" dedi.