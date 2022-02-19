Ukrayna-Rusya geriliminde son dakika gelişmesi! Seferberlik ilan edildi, dünyaya resmen ilan ettiler: NATO ve...

Almanya'da düzenlenen 58'inci Münih Güvenlik Konferansı 2. gününde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'DÜNYA SAVAŞINA İHTİYACIMIZ YOK'

Yaptığı açıklamada "Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit.Dünyanın ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

'NATO DÜRÜST OLMALI'

Zelenskiy ''NATO ülkeleri, Ukrayna'nın üyeliğini gerçekten isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalı.' dedi.

BM'DE ZİRVE TEKLİFİ!

Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tarafından bölgede askeri seferberlik ilan edildi. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tam bir askeri seferberliğin ilan edildiği bildiri yayınladı. Puşilin tarafından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin vatandaşları, Ukrayna tarafında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ateş açılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edilen birkaç patlamayı engelledi. Bize bombalarla, mermilerle her yönden saldırıyorlar. Yerli halkın 18 Şubat’ta Rusya Federasyonu’na tahliyesi başladı. Kiev’in her türlü agresif hareketine cevap verecek durumdayız. Birlik olmak zorundayız. Ülkemin silah tutabilecek tüm erkeklerine sesleniyorum. Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik kararını imzaladım" dedi. Puşilin’in yayınladığı bildirinin ardından benzer bir duyuru da Lugansk bölgesindeki mevkidaşından hızla geldi.