Rusya-Ukrayna geriliminde sıcak gelişme! Zelenskiy dünyaya seslendi: NATO dürüst olmalı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Zelenskiy, "NATO Ukrayna'yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Münih ziyaretine dair Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanının programları arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve finans kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ortaklarıyla görüşmeler var. Zelenskiy, Ukrayna'nın direncini arttırmak için askeri ve mali destek sağlamaya yönelik somut anlaşmalar bekliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılacak görüşmelerde Doğu Avrupa'daki mevcut tehditler ve Ukrayna çevresindeki durum ele alınacak" ifadeleri kullanıldı.

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Zelenskiy görüşme sonrası yaptığı açıklamada ülkesinin "barış" aradığını söyledi.

"UKRAYNA'YA DÜŞEN BOMBALAR AVRUPA İÇİN DE BİR TEHDİT"

Zelenskiy ayrıca "Ukrayna, bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit" dedi.